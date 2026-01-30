Trump: 'Dajete naftu Kubi? E, nećete, stižu vam veće carine!'

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim carinama zemljama koje opskrbljuju Kubu naftom, pojačavši pritisak protiv te komunističke zemlje.

Trump je potpisao Izvršnu uredbu kojom se proglašava nacionalna izvanredna situacija i uspostavlja postupak za uvođenje carina na robu iz zemalja koje prodaju ili na drugi način opskrbljuju Kubu naftom, štiteći nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku SAD-a od zlonamjernih postupaka i politika kubanskog režima, objavila je Bijela kuća.

Za sada nije preciziran iznos carinskih stopa niti su izdvojene zemlje čiji bi se proizvodi mogli suočiti s američkim tarifama.

"Nalog ovlašćuje državnog tajnika i tajnika za trgovinu da poduzmu sve potrebne radnje, uključujući izdavanje pravila i smjernica, za provedbu tarifnog sustava i povezanih mjera. Predsjednik može izmijeniti Uredbu ako Kuba ili pogođene zemlje poduzmu značajne korake kako bi se suočile s prijetnjom ili uskladile s ciljevima američke nacionalne sigurnosti i vanjske politike," dodaje se.

Trump je prije nekoliko dana izjavio kako očekuje da će Kuba uskoro propasti, navodeći da Venezuela, njezin nekadašnji glavni opskrbljivač, otoku više ne šalje ni naftu ni novac.

Venezuela je bila najveći opskrbljivač Kube naftom, ali otkad su američke vojne snage zarobile i odvele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, Trump je uspješno izvršio pritisak na privremenu predsjednicu države Delcy Rodriguez koja sada šalje venezuelsku naftu u Sjedinjene Države.

Za Kubu je gubitak venezuelske nafte poguban. Između siječnja i studenoga prošle godine Venezuela je na otok slala u prosjeku 27.000 barela dnevno, pokrivajući otprilike 50 posto kubanskih potreba, pokazuju podaci venezuelska državne naftne tvrtke PDVSA i ostali dokumenti.

Washington optužuje kubanske vlasti da se "slažu s brojnim zemljama, međunarodnim terorističkim organizacijama i akterima neprijateljski raspoloženim prema Sjedinjenim Državama i da ih podržavaju", uključujući Rusiju, Kinu, Iran, Hamas i Hezbollah.

Kuba se također optužuje za "destabilizaciju regije imigracijom i nasiljem", dok istovremeno "širi svoje komunističke ideje, programe i prakse".