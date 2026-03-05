Trump dobio podršku Senata: Samo jedan republikanac glasao protiv rata s Iranom

Republikanska većina u Senatu odbila je u srijedu rezoluciju kojom se zahtijevalo da predsjednik Donald Trump za rat u Iranu mora imati odobrenje Kongresa. Rezoluciju, kojom se tražio prekid svih neprijateljstava prema Iranu koje nije odobrio Kongres, predložio je demokratski senator Tim Kaine.

Njegova inicijativa odbijena je rezultatom 53-47. Glasalo se uglavnom po stranačkim linijama. Jedini demokrat koji je glasao protiv bio je John Fetterman, senator iz Pennsylvanije koji podržava rat, a jedini republikanac za rezoluciju bio je Rand Paul iz Kentuckyja.

Suočen s predsjednikom koji si je proširio izvršne ovlasti otkako se vratio u Bijelu kuću u siječnju 2025., Tim Kaine je zajedno s mnogim drugim demokratskim zakonodavcima tvrdio da rezolucijom želi potvrditi autoritet Kongresa, jedinog tijela ovlaštenog američkim Ustavom za objavljivanje rata.

Iako je Kongres jedino tijelo ovlašteno za objavu rata, zakon iz 1973. omogućuje predsjedniku da pokrene ograničenu vojnu intervenciju kako bi odgovorio na neposrednu prijetnju po Sjedinjene Države.

Demokrati tvrde da "neposredne prijetnje" u ovom slučaju nema i da je postojeća administracija ničim nije dokazala.

Prolaz rezolucije u Senatu nije se ni očekivao. U četvrtak bi o sličnoj mjeri trebao glasati Zastupnički dom, ali se ondje očekuje isti rezultat s obzirom na republikansku većinu i u tom domu.