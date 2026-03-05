Obavijesti

News

Komentari 2
NA PRIJEDLOG DEMOKRATA

Trump dobio podršku Senata: Samo jedan republikanac glasao protiv rata s Iranom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump dobio podršku Senata: Samo jedan republikanac glasao protiv rata s Iranom
Foto: Nathan Howard

Demokrati tvrde da "neposredne prijetnje" u ovom slučaju nema i da je postojeća administracija ničim nije dokazala.

Admiral

Republikanska većina u Senatu odbila je u srijedu rezoluciju kojom se zahtijevalo da predsjednik Donald Trump za rat u Iranu mora imati odobrenje Kongresa. Rezoluciju, kojom se tražio prekid svih neprijateljstava prema Iranu koje nije odobrio Kongres, predložio je demokratski senator Tim Kaine. 

Njegova inicijativa odbijena je rezultatom 53-47. Glasalo se uglavnom po stranačkim linijama. Jedini demokrat koji je glasao protiv bio je John Fetterman, senator iz Pennsylvanije koji podržava rat, a jedini republikanac za rezoluciju bio je Rand Paul iz Kentuckyja. 

Suočen s predsjednikom koji si je proširio izvršne ovlasti otkako se vratio u Bijelu kuću u siječnju 2025., Tim Kaine je zajedno s mnogim drugim demokratskim zakonodavcima tvrdio da rezolucijom želi potvrditi autoritet Kongresa, jedinog tijela ovlaštenog američkim Ustavom za objavljivanje rata.

VRHOVNI ZAPOVJEDNIK VIDEO Trump: Ratu bih dao ocjenu 15 od 10. Da mi nismo prvi, oni bi napali Izrael
VIDEO Trump: Ratu bih dao ocjenu 15 od 10. Da mi nismo prvi, oni bi napali Izrael

Iako je Kongres jedino tijelo ovlašteno za objavu rata, zakon iz 1973. omogućuje predsjedniku da pokrene ograničenu vojnu intervenciju kako bi odgovorio na neposrednu prijetnju po Sjedinjene Države. 

Demokrati tvrde da "neposredne prijetnje" u ovom slučaju nema i da je postojeća administracija ničim nije dokazala. 

Prolaz rezolucije u Senatu nije se ni očekivao. U četvrtak bi o sličnoj mjeri trebao glasati Zastupnički dom, ali se ondje očekuje isti rezultat s obzirom na republikansku većinu i u tom domu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim
IZ MINUTE U MINUTU

Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026