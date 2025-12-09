Trump: Europa propada

U velikom intervju za Politico, Donald Trump je nastavio u poznatom tonu, te se po tko zna koji put obrušio na Bruxelles i Kijev, te dodao da Europa propada. Za razliku od Koalicije voljnih, Trump je jasno rekao da je Rusija u boljoj pregovaračkoj situaciji i da Ukrajina nema puno vremena te da iz dana u dan gubi sve više teritorija.

- Ne može o tome biti nikakve sumnje. Rusija je u jačoj pregovaračkoj poziciji. To je puno veća država. Ovo je rat koji se nikad nije smio dogoditi. Da sam ja bio predsjednik, ne bi se dogodio - i četiri godine dok sam bio predsjednik nije se dogodio - rekao je Trump. Dodao je da se rat u Ukrajini mogao pretvoriti u Treći svjetski rat da on nije na vlasti.

- Njegovi su ljudi oduševljeni prijedlogom. Rekli su mi da im se sviđa, ali da ga on još nije pročitao. Mislim da bi trebao naći vremena da ga pročita. Puno ljudi umire - komentirao je nacrt plana za prekid vatre kojeg je dao Zelenskom.

Ponovio je retoriku koju stalno iznose kritičari Zelenskog, a to je da mora održati izbore i da ih odgađa pod izlikom rata.

- "Mislim da je vrijeme da održe izbore. Prošlo je puno vremena. Govore o demokraciji, ali dođe trenutak kad to više nije demokracija. Mislim da bi ukrajinski narod trebao imati taj izbor. Možda bi Zelenski pobijedio, ne znam. Ali izbori su važni - rekao je Trump.

Posebno se okomio na europske lidere za koje je rekao da puno govore, a malo rade i da se žele boriti do posljednjeg Ukrajinca.

- Poznajem ih sve jako dobro. Neke volim, neke su mi OK. Znam dobre lidere i loše, pametne i glupe, ima stvarno jako glupih. Europa ne radi dobar posao. Previše pričaju, premalo proizvode - rekao je Trump pa ponovio kritiku migracijske politike.

Foto: Henry Nicholls

- Ako nastave ovim putem, mnoge europske države više neće biti održive. Njihova politika prema imigraciji je katastrofa. U Europu dolaze ljudi iz cijelog svijeta - ne samo s Bliskog istoka, dolaze iz Konga, i to iz zatvora u Kongu i mnogim drugim zemljama. Puštaju ih unutra neprovjerene, ne vraćaju ih natrag. To uništava Europu - rekao je Trump.

Za Švedsku, koju je nekad smatrao "najsigurnijom zemljom u Europi", kaže da je postala "vrlo nesigurna država". Za Njemačku tvrdi da je Angela Merkel napravila "dvije goleme greške - imigracija i energija".

Posebno se obrušio na gradonačelnika Londona Sadika Khana:

"Imate gradonačelnika koji se zove Khan. On je užasan gradonačelnik, nesposoban, ali i odvratan, gadan tip. Napravio je grozan posao. London je danas drukčije mjesto. Volim London, volim ga, i mrzim gledati što mu rade", rekao je, dodajući da se Khan "održava na vlasti" zahvaljujući novim migracijskim zajednicama koje glasaju za njega.

Za Pariz kaže da je "drugačiji grad nego što je bio", a cijelu sliku sumira porukom:

- Ovo je jedan od najljepših dijelova svijeta i mrzim gledati što se događa. Dopuštaju ljudima da ulaze nekontrolirano i neprovjereno. Ako žele spasiti svoje zemlje, moraju izbaciti sve koji su ušli ilegalno - rekao je Trump.