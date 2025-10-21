Obavijesti

Trump gradi plesnu dvoranu, počeli su rušiti dio Bijele kuće

Foto: JESSICA KOSCIELNIAK/REUTERS

Građevinski radnici počeli su rušiti u ponedjeljak dio Istočnog krila Bijele kuće kako bi se izgradila dugo najavljivana plesna dvorana američkog predsjednika Donalda Trumpa

Viđen je bager kako ruši pročelje zgrade, dijela kompleksa Bijele kuće u kojem su se nalazili uredi prve dame, kazalište i ulaz za posjetitelje gdje su dočekivani strani dostojanstvenici. Očekuje se da će projekt plesne dvorane koštati više od 250 milijuna dolara, a Trump je rekao u srpnju da će platiti sam uz pomoć donatora.

"Bit će prekrasna", rekao je tada Trump. "Neće smetati postojećoj zgradi. Neće biti - bit će blizu nje, ali je neće dodirivati. I odaje potpuno poštovanje postojećoj zgradi, čiji sam najveći obožavatelj. To je moja omiljena."

Buduće zabave trebale bi započeti koktelima u Istočnoj sobi prije nego što se gosti pozovu u plesnu dvoranu, za koju je Trump rekao da će biti "najbolja" u zemlji s pogledom na Washingtonski spomenik i dovoljno mjesta za 999 ljudi.

KOMENTIRAO I ODNOS KINA-TAJVAN Trump početkom 2026. putuje u Kinu: 'Želim biti dobar prema Kini. Xi i ja imamo dobar odnos'
Trump početkom 2026. putuje u Kinu: 'Želim biti dobar prema Kini. Xi i ja imamo dobar odnos'

"Potpuno odvojeno od same Bijele kuće, Istočno krilo se u potpunosti modernizira u sklopu ovog procesa i bit će ljepše nego ikad kada bude dovršeno!" rekao je kasnije u objavi na Truth Social.

Sadašnje Istočno krilo izgrađeno je 1942. godine, za vrijeme administracije Franklina D. Roosevelta i usred Drugog svjetskog rata, preko bunkera izgrađenog za predsjednikovu upotrebu u slučaju nužde.

