Građevinski radnici počeli su rušiti u ponedjeljak dio Istočnog krila Bijele kuće kako bi se izgradila dugo najavljivana plesna dvorana američkog predsjednika Donalda Trumpa
Trump gradi plesnu dvoranu, počeli su rušiti dio Bijele kuće
Viđen je bager kako ruši pročelje zgrade, dijela kompleksa Bijele kuće u kojem su se nalazili uredi prve dame, kazalište i ulaz za posjetitelje gdje su dočekivani strani dostojanstvenici. Očekuje se da će projekt plesne dvorane koštati više od 250 milijuna dolara, a Trump je rekao u srpnju da će platiti sam uz pomoć donatora.
"Bit će prekrasna", rekao je tada Trump. "Neće smetati postojećoj zgradi. Neće biti - bit će blizu nje, ali je neće dodirivati. I odaje potpuno poštovanje postojećoj zgradi, čiji sam najveći obožavatelj. To je moja omiljena."
Buduće zabave trebale bi započeti koktelima u Istočnoj sobi prije nego što se gosti pozovu u plesnu dvoranu, za koju je Trump rekao da će biti "najbolja" u zemlji s pogledom na Washingtonski spomenik i dovoljno mjesta za 999 ljudi.
"Potpuno odvojeno od same Bijele kuće, Istočno krilo se u potpunosti modernizira u sklopu ovog procesa i bit će ljepše nego ikad kada bude dovršeno!" rekao je kasnije u objavi na Truth Social.
Sadašnje Istočno krilo izgrađeno je 1942. godine, za vrijeme administracije Franklina D. Roosevelta i usred Drugog svjetskog rata, preko bunkera izgrađenog za predsjednikovu upotrebu u slučaju nužde.
