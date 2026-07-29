Trump i Netanyahu razgovarali o svim opcijama prema Iranu: Tema je bila i vojni napad

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer ⁠Benjamin Netanyahu na sastanku u Bijeloj kući razgovarali su o načinima za zaustavljanje iranskog nuklearnog programa, uključujući diplomaciju, gospodarski pritisak i vojnu silu, rekao je u srijedu visoki izraelski dužnosnik.

Prema njegovim riječima, Netanyahu nije Trumpu poručio da Izrael daje prednost vojnom napadu na Iran, nego su razmotrene tri mogućnosti, a to su postizanje sporazuma s Teheranom, nastavak gospodarskog pritiska i blokade te opsežan vojni udar.

"Na kraju je to njegova odluka", rekao je dužnosnik govoreći o Trumpu.

Dodao je da postoje znakovi kako je iransko vodstvo uzdrmano rastom inflacije i nezadovoljstvom građana, ali da se pritom moraju uzeti u obzir i posljedice za svjetsko gospodarstvo i tržište nafte.

Cijene nafte u srijedu su snažno porasle, nakon što se sukob između Irana te SAD-a i Izraela dodatno zaoštrio. Izrael i SAD od početka rata 28. veljače provode zajedničke zračne napade na Iran, na što je Teheran odgovorio napadima na Izrael i pojedine zaljevske države.

Izrael nije sudjelovao u najnovijoj dvotjednoj američkoj kampanji bombardiranja ovoga mjeseca, koja je potaknula Iran da uzvrati napadima na američke vojne baze, no upozorio je da će snažno odgovoriti bude li napadnut.

U srijedu su Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija izvele napade na proiranske paravojne skupine u Iraku, dok je Trump zaprijetio oštrim odgovorom Iranu nakon iranskih napada na američke vojnike.

Iran je u međuvremenu potvrdio da je tijekom noći gađao američke baze u Jordanu i brodove u Hormuškom tjesnacu te odbacio omanski prijedlog o zajedničkom upravljanju tim strateški važnim plovnim putem.