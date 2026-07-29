Ukrajina napala iranski teretni brod, jedan čovjek je ubijen: Teheran zaprijetio odmazdom

Nakon smrtonosnog napada na iranski teretni brod, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha telefonski je razgovarao u utorak sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araghchijem kako bi objasnio okolnosti incidenta. Cilj Kijeva je izbjeći svaku nepotrebnu eskalaciju, napisao je u utorak Sybiha u objavi na društvenoj mreži X.

Te komentare je iznio nakon posjeta Washingtonu, gdje se, zajedno s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, susreo s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Sybiha je pojasnio kako su ukrajinski napadi isključivo usmjereni na obranu zemlje od ruske agresije.

I called Iran’s Foreign Minister @araghchi for a frank conversation. Diplomacy is about direct conversation, even when it’s difficult. I stressed that our goal is to avoid unnecessary escalation.



I reiterated that all of Ukraine’s actions are aimed solely at defending our… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 28, 2026

Potvrdio je da je Ukrajina napala civilni brod u Kaspijskom moru, pri čemu je ubijen jedan iranski državljanin. Pozvao je Araghchija da se suzdrži od daljnje eskalacije i da Iran prekine potporu ruskom agresorskom ratu.

- Ovaj rat je nezakonit i mora završiti - rekao je.

Araghchi je oštro osudio napad i zaprijetio odmazdom. Optužio je Zelenskog, koji je izvijestio o napadu, za kršenje međunarodnog prava i u tom pogledu prozvao i Europsku uniju i Rusiju.