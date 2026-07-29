Obavijesti

News

Komentari 1
RASTE NAPETOST

Ukrajina napala iranski teretni brod, jedan čovjek je ubijen: Teheran zaprijetio odmazdom

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ukrajina napala iranski teretni brod, jedan čovjek je ubijen: Teheran zaprijetio odmazdom
Foto: Evelyn Hockstein
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Araghchi je oštro osudio napad i zaprijetio odmazdom. Optužio je Zelenskog, koji je izvijestio o napadu, za kršenje međunarodnog prava i u tom pogledu prozvao i Europsku uniju i Rusiju

Nakon smrtonosnog napada na iranski teretni brod, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha telefonski je razgovarao u utorak sa svojim iranskim kolegom Abbasom Araghchijem kako bi objasnio okolnosti incidenta. Cilj Kijeva je izbjeći svaku nepotrebnu eskalaciju, napisao je u utorak Sybiha u objavi na društvenoj mreži X. 

UNIŠTILI 81 DRON Više od 390 ukrajinskih dronova kod Moskve pogodili tvornice, skladišta i trafostanicu
Više od 390 ukrajinskih dronova kod Moskve pogodili tvornice, skladišta i trafostanicu

Te komentare je iznio nakon posjeta Washingtonu, gdje se, zajedno s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, susreo s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Sybiha je pojasnio kako su ukrajinski napadi isključivo usmjereni na obranu zemlje od ruske agresije.  

Potvrdio je da je Ukrajina napala civilni brod u Kaspijskom moru, pri čemu je ubijen jedan iranski državljanin. Pozvao je Araghchija da se suzdrži od daljnje eskalacije i da Iran prekine potporu ruskom agresorskom ratu. 

- Ovaj rat je nezakonit i mora završiti - rekao je. 

ponovno za istim stolom Trump i Zelenski razgovarali u Bijeloj kući: Fokus na jačanju ukrajinske protuzračne obrane
Trump i Zelenski razgovarali u Bijeloj kući: Fokus na jačanju ukrajinske protuzračne obrane

Araghchi je oštro osudio napad i zaprijetio odmazdom. Optužio je Zelenskog, koji je izvijestio o napadu, za kršenje međunarodnog prava i u tom pogledu prozvao i Europsku uniju i Rusiju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!
UŽASNUTI HODOČASNICI

FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!

Nepoznati počinitelji polili su kip Gospe na Podbrdu crnom bojom. Bojom su prekriveni lice, prsa i dio haljine, a na postolju je ispisan natpis na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT"
Gospićani na sastanku u Vladi: Traže objavu analiza. Milinović i Petry poslali svoje zamjenike
TRAJE SASTANAK

Gospićani na sastanku u Vladi: Traže objavu analiza. Milinović i Petry poslali svoje zamjenike

Građani Gospića žele da im se napokon kaže pored čega žive, je li opasno, kakvo im je tlo te kakvu vodu piju. Ne samo oni, već i ljudi sve do Paga do kud dolaze podzemne vode iz Like
VIDEO UHIĆENJA Ovdje su našli vandala koji je zapalio oltar
POTRAGA U MEĐUGORJU

VIDEO UHIĆENJA Ovdje su našli vandala koji je zapalio oltar

Nakon višesatne potrage policija je privela muškarca kojeg sumnjiče da je zapalio vanjski oltar u Međugorju, potvrdili su iz MUP-a HNŽ. Naš čitatelj snimio je trenutak uhićenja u mjestu Cerno kraj Ljubuškog. Osim oltara, jutros su oštećeni i kipovi Gospe na više lokacija te su ostavljeni razni natpisi. Kako doznajemo, vanjski oltar, koji je počinitelj zapalio, već je očišćen, postavljene su nove klupe te se tamo planira već večeras služiti misa.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026