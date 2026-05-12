Obavijesti

News

Komentari 0
SOJA UPITNA

Trump i Xi pregovaraju o većoj kupnji američkih žitarica i mesa

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump i Xi pregovaraju o većoj kupnji američkih žitarica i mesa
Foto: Kevin Lamarque

Uoči summita Donalda Trumpa i Xi Jinpinga očekuju se novi trgovinski dogovori o poljoprivrednim proizvodima, dok analitičari sumnjaju u značajniji rast kineskog uvoza američke soje.

Sjedinjene Američke Države i Kina mogle bi na summitu ovog tjedna dogovoriti povećanje kineske kupnje američkih žitarica i mesa, no analitičari i trgovci ne očekuju značajniji rast uvoza soje iznad količine dogovorene prošlog listopada. Poljoprivreda je jedno od manje spornih područja odnosa Washingtona i Pekinga, no konačan ishod sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga i dalje je neizvjestan. Bijela kuća pokušava ishoditi da Kina preuzme veće obveze kupnje američke soje i drugih poljoprivrednih proizvoda, rekao je izvor upoznat s pregovorima.  Trgovci i analitičari ipak smatraju da Peking nije spreman znatnije povećati kupnju američke soje zbog slabe domaće potražnje i jeftinije konkurencije iz Brazila. Umjesto toga, tržišta očekuju moguće nove ugovore za kukuruz, sirak, pšenicu, govedinu i perad.

U LOVU NA VELIKE POSLOVE FOTO Kakav skup milijardera: Evo koga sve Trump vodi u Kinu
FOTO Kakav skup milijardera: Evo koga sve Trump vodi u Kinu

"Još postoji prostor za dogovore o kupnji drugih važnih američkih izvoznih proizvoda, posebno kukuruza i sirka", rekao je Even Rogers Pay iz konzultantske kuće Trivium China.

Kina je 2024. kupila američkog kukuruza, sirka i pšenice u vrijednosti od oko4,5 milijardi dolara, dok je vrijednost kineskog uvoza soje iznosila oko 12 milijardi dolara.

Kinesko ministarstvo trgovine i ministarstvo poljoprivrede nisu odmah odgovorili na upite za komentar.

U SJENI RATA Trump putuje u Kinu na ključni susret sa Xijem: Nastavljaju pregovore o trgovinskom sporu
Trump putuje u Kinu na ključni susret sa Xijem: Nastavljaju pregovore o trgovinskom sporu

Od Trumpova prvog mandata, Kina je znatno smanjila ovisnost o američkoj soji. U 2024. iz SAD-a je dolazilo oko 20 posto kineskog uvoza soje, u odnosu na 41 posto u 2016, dok je prošle godine brojka iznosila samo 15 posto.

Tržišta sada čekaju pojašnjenje prošlogodišnjeg sporazuma prema kojem bi Kina do 2028. trebala godišnje kupovati 25 milijuna tona američke soje. Potvrda veće kineske potražnje mogla bi dodatno podići cijene soje na burzi u Chicagu, koje su već blizu najviših razina u posljednja dva mjeseca.

RASTE PRITISAK VIDEO Rat u Iranu ga stjerao u tjesnac: Trumpu vrijeme curi, sada traži pomoć moćne Kine
VIDEO Rat u Iranu ga stjerao u tjesnac: Trumpu vrijeme curi, sada traži pomoć moćne Kine

U Trumpovu izaslanstvu šefovi velikih kompanija

Inače, Trump je na summit u Kinu pozvao i čelnike nekih od najvećih američkih kompanija, među njima Tesle, Applea, BlackRocka i Boeinga, potvrdio je dužnosnik Bijele kuće. U američkom izaslanstvu trebali bi biti i predstavnici Blackstonea, Cargilla, Citigroupa, Goldman Sachsa, Mastercarda, Mete, Qualcomma i Vise.

PORUKA TRUMPU Iran: 'Spremni smo na sve. Bit ćete iznenađeni'. Trump razmatra nove udare na Iran
Iran: 'Spremni smo na sve. Bit ćete iznenađeni'. Trump razmatra nove udare na Iran

Trump je ranije rekao da se nada postići i niz poslovnih sporazuma i dogovora o kupnji tijekom susreta s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Na dnevnom redu summita trebale bi biti trgovina, umjetna inteligencija, izvozne kontrole, Tajvan i rat u Iranu, nakon višemjesečnog zaoštravanja odnosa između Washingtona i Pekinga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SAD uveo nove sankcije Iranu
IZ MINUTE U MINUTU

SAD uveo nove sankcije Iranu

Donald Trump kritizira iranski odgovor kao 'potpuno neprihvatljiv', bez naznaka hoće li Washington nastaviti pregovore. Netanyahu najavio plan za postupno ukidanje američke vojne financijske pomoći i redefiniranje odnosa sa SAD-om.
FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!
ALARM ZA CIJELU ZEMLJU

FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!

Cijela Hrvatska je pod alarmom, a najviše oborina očekuje se na zapadu
Susjedi ubojice šefa krim policije: 'Igrali su se kao djeca, mislio sam da će mene ubiti!'
OTPRIJE POZNAT POLICIJI

Susjedi ubojice šefa krim policije: 'Igrali su se kao djeca, mislio sam da će mene ubiti!'

Muškarac (52) kojeg sumnjiče za ubojstvo otprije je poznat policiji. Protiv njega je podneseno više kaznenih i prekršajnih prijava

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026