Trump i Xi pregovaraju o većoj kupnji američkih žitarica i mesa

Sjedinjene Američke Države i Kina mogle bi na summitu ovog tjedna dogovoriti povećanje kineske kupnje američkih žitarica i mesa, no analitičari i trgovci ne očekuju značajniji rast uvoza soje iznad količine dogovorene prošlog listopada. Poljoprivreda je jedno od manje spornih područja odnosa Washingtona i Pekinga, no konačan ishod sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog čelnika Xi Jinpinga i dalje je neizvjestan. Bijela kuća pokušava ishoditi da Kina preuzme veće obveze kupnje američke soje i drugih poljoprivrednih proizvoda, rekao je izvor upoznat s pregovorima. Trgovci i analitičari ipak smatraju da Peking nije spreman znatnije povećati kupnju američke soje zbog slabe domaće potražnje i jeftinije konkurencije iz Brazila. Umjesto toga, tržišta očekuju moguće nove ugovore za kukuruz, sirak, pšenicu, govedinu i perad.

"Još postoji prostor za dogovore o kupnji drugih važnih američkih izvoznih proizvoda, posebno kukuruza i sirka", rekao je Even Rogers Pay iz konzultantske kuće Trivium China.

Kina je 2024. kupila američkog kukuruza, sirka i pšenice u vrijednosti od oko4,5 milijardi dolara, dok je vrijednost kineskog uvoza soje iznosila oko 12 milijardi dolara.

Kinesko ministarstvo trgovine i ministarstvo poljoprivrede nisu odmah odgovorili na upite za komentar.

Od Trumpova prvog mandata, Kina je znatno smanjila ovisnost o američkoj soji. U 2024. iz SAD-a je dolazilo oko 20 posto kineskog uvoza soje, u odnosu na 41 posto u 2016, dok je prošle godine brojka iznosila samo 15 posto.

Tržišta sada čekaju pojašnjenje prošlogodišnjeg sporazuma prema kojem bi Kina do 2028. trebala godišnje kupovati 25 milijuna tona američke soje. Potvrda veće kineske potražnje mogla bi dodatno podići cijene soje na burzi u Chicagu, koje su već blizu najviših razina u posljednja dva mjeseca.

U Trumpovu izaslanstvu šefovi velikih kompanija

Inače, Trump je na summit u Kinu pozvao i čelnike nekih od najvećih američkih kompanija, među njima Tesle, Applea, BlackRocka i Boeinga, potvrdio je dužnosnik Bijele kuće. U američkom izaslanstvu trebali bi biti i predstavnici Blackstonea, Cargilla, Citigroupa, Goldman Sachsa, Mastercarda, Mete, Qualcomma i Vise.

Trump je ranije rekao da se nada postići i niz poslovnih sporazuma i dogovora o kupnji tijekom susreta s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Na dnevnom redu summita trebale bi biti trgovina, umjetna inteligencija, izvozne kontrole, Tajvan i rat u Iranu, nakon višemjesečnog zaoštravanja odnosa između Washingtona i Pekinga.