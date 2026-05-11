Obavijesti

News

Komentari 0
U SJENI RATA

Trump putuje u Kinu na ključni susret sa Xijem: Nastavljaju pregovore o trgovinskom sporu

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Trump putuje u Kinu na ključni susret sa Xijem: Nastavljaju pregovore o trgovinskom sporu
Foto: Evelyn Hockstein

Američki predsjednik u Pekingu traži diplomatski i gospodarski uspjeh, dok rat na Bliskom istoku prijeti zasjeniti razgovore o trgovini, Tajvanu i umjetnoj inteligenciji.

Predstavnici Kine i SAD-a sastat će se ovog tjedna u Seulu na novoj rundi pregovora o trgovinskom sporu, uoči planiranog posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu, objavilo je u ponedjeljak kinesko Ministarstvo trgovine. Ministarstvo je priopćilo da će kineski potpredsjednik vlade He Lifeng od utorka do srijede boraviti u južnokorejskoj prijestolnici s izaslanstvom te da će razgovori obuhvatiti gospodarska i trgovinska pitanja od obostranog interesa. Američki ministar financija Scott Bessent na društvenoj mreži X potvrdio je susret, navodeći da u ponedjeljak kreće na "kratki niz sastanaka" u Japanu i Južnoj Koreji.

MALO SE POGUBIO... FOTO Nove bizarne Trumpove objave. Pogledajte kako hvali samog sebe i izmišlja podatke...
FOTO Nove bizarne Trumpove objave. Pogledajte kako hvali samog sebe i izmišlja podatke...

Prema njegovim riječima, u utorak će se u Tokiju sastati s japanskom premijerkom Sanae Takaichi radi razgovora o bilateralnim gospodarskim odnosima, dok će u srijedu u Seulu razgovarati s He Lifengom.

Nakon toga pridružit će se Trumpu na sastanku s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu.

Trump bi Kinu trebao posjetiti od srijede do petka.

POLJACI I MOLDAVCI Trump: Rusija i Bjelorusija iz zatvora puštaju pet zatvorenika
Trump: Rusija i Bjelorusija iz zatvora puštaju pet zatvorenika

Bessent i He sudjelovali su i u prethodnim rundama pregovora između dviju najvećih svjetskih gospodarstava. Trgovinski spor prošle godine doveo je do uzajamnog uvođenja carina, dok je Kina odgovorila ograničenjima izvoza ključnih sirovina, što je pogodilo industrije diljem svijeta.

Privremeno smirivanje carinskog sukoba uslijedilo je nakon sastanka Trumpa i Xija krajem listopada u Busanu, no ograničenja, uključujući ona na opskrbu rijetkim zemnim metalima, i dalje su na snazi.

Trumpa na sastanku visokih uloga očekuje raskošan doček. Trump je posjet kineskoj prijestolnici odgodio u ožujku zbog sukoba na Bliskom istoku, no taj rat će i dalje bacati veliku sjenu na njegov prvi posjet Kini od 2017. godine.

IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO Iran odbio mirovni plan, američki senator: 'Naše zalihe streljiva su ozbiljno iscrpljene'
UŽIVO Iran odbio mirovni plan, američki senator: 'Naše zalihe streljiva su ozbiljno iscrpljene'

Očekuje se da će tijekom posjeta Washington i Peking razgovarati o ublažavanju napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava, prvenstveno oko trgovine i Tajvana. 

Trump je najavio da će s Xijem razgovarati o Iranu, dodajući da je kineski predsjednik bio „pun poštovanja” prema situaciji u toj bliskoistočnoj zemlji.

Ipak, s obzirom na to da Trump očajnički traži dogovor za okončanje rata prije slijetanja u Peking, Kina bi mogla pokušati iskoristiti njegov oslabljeni položaj da izvuče ustupke u ključnim pitanjima, piše France Presse. 

IGRA ČEKANJA Relativan mir oko Hormuškog tjesnaca dok SAD traži put za mir prije Trumpova posjeta Kini
Relativan mir oko Hormuškog tjesnaca dok SAD traži put za mir prije Trumpova posjeta Kini

„Stvarnost je takva da je Iran trenutačno ključan za SAD, a Kinezi to znaju”, rekao je Edgard Kagan iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).

Svijet će pomno pratiti samit Trumpa i Xija, ali neizvjesnost oko trenutka u kojemu se susret održava i nedostatak pripreme znače da će rezultati vjerojatno biti ograničeni.

Za američkog predsjednika opsjednutog idejom diplomacije velikih sila, glavni prioritet tijekom posjeta 14. i 15. svibnja bit će vizualni dojam – da se prikaže kao uvažen gost kojeg slavi kolega čelnik 'čvrste ruke'. 

NUKLEARNI NAPAD? Jezive Trumpove prijetnje: Ako Iran neće mir, vidjet će što je bol
Jezive Trumpove prijetnje: Ako Iran neće mir, vidjet će što je bol

Trump (79) je više puta isticao svoj „vrlo dobar odnos” sa 72-godišnjim Xijem (72), s kojim se susreo u Južnoj Koreji prošlog listopada, čak tvrdeći da će mu kineski čelnik uputiti „veliki, srdačni zagrljaj” zbog Irana.

Trump se također nada da će se sa samita vratiti s velikim poslovnim dogovorima dok se priprema za izbore krajem godine za Zastupnički dom i trećinu Senata na kojima se republikanci suočavaju s nezadovljstvom zbog visokih cijena nafte uzrokovanih iranskim ratom.

PREGOVORI S UKRAJINOM Kremlj poručio Trumpu: 'SAD se žuri, ali dogovor je još daleko'
Kremlj poručio Trumpu: 'SAD se žuri, ali dogovor je još daleko'

 Iako službene pozivnice još nisu poslane, Trumpova vlada navodno planira pozvati izvršne direktore niza tvrtki, uključujući Apple, Exxon, NVIDIA-u i Boeing.

Semafor je izvijestio da postoje s naznake velikog Boeingovog sporazuma s Kinom.

Trump se također nada postizanju dogovora o umjetnoj inteligenciji, kritičnim mineralima i fentanilu.

Republikanac se posebno nada produljenju krhkog jednogodišnjeg trgovinskog primirja dogovorenog u listopadu.

KOLUMNA: JAMES B. FOLEY Kako Donalda natjerati da ne bude Trump i da se napokon dogovori se s Iranom? Teško!
Kako Donalda natjerati da ne bude Trump i da se napokon dogovori se s Iranom? Teško!

Kina je pokazala da je i dalje spremna suprotstavljati se Washingtonu, poručivši 2. svibnja da se neće pridržavati američkih sankcija protiv tvrtki koje su na meti zbog transakcija s iranskom naftom.

„Čini se da primirje nije tako čvrsto kao što smo se nadali”, izjavio je za France Presse Sean Stein, predsjednik Poslovnog vijeća SAD-Kina.

Komunistička Kina u međuvremenu traži stabilnost u svijetu kojim upravlja Trump i igra na vrijeme znajući da je nestabilni američki čelnik u svom drugom i posljednjem mandatu.

Peking će vjerojatno iskoristiti i Trumpov oslabljeni položaj u svoju korist gdje god može.

PRATITE UŽIVO PREKID VATRE Kijev i Moskva potvrdili trodnevno primirje koje je objavio Trump
PREKID VATRE Kijev i Moskva potvrdili trodnevno primirje koje je objavio Trump

"Zapravo postoji puno poluga koje bi Peking mogao iskoristiti", rekla je Patricia Kim, viša suradnica za vanjsku politiku u institutu Brookings u Washingtonu.

„Trump traži pobjedu, zar ne? Mislim, nije imao puno pobjeda posljednjih tjedana s obzirom na rat u Iranu.“

Tajvan bi mogao biti jedno od područja gdje bi Xi mogao pokušati iznuditi ustupke, kažu analitičari - na primjer, u američkoj prodaji oružja samoupravnom otoku koji Peking smatra svojim.

Poznato je da je Trump i prije odstupao od scenarija po toj osjetljivoj temi, a saveznici u regiji koji se boje odlučne Kine pomno će pratiti znakove kolebanja SAD-a.

POVJERLJIVI DOSJEI Pentagon objavio desetljećima skrivane tajne dokumente o NLO-ima. Pogledajte fotografije
Pentagon objavio desetljećima skrivane tajne dokumente o NLO-ima. Pogledajte fotografije

Istodobno će Peking vjerojatno udovoljavati Trumpovoj sklonosti prema pompi i laskanju, znajući da omalovažavani i ljutiti Trump uzrokuje probleme.

Ali Kinezi će pokušati izbjeći bilo kakvo sudjelovanje u ratu protiv svog saveznika Irana, kao i  Trumpov pritisak tijekom sastanka s Xijem.

Pekinško ugošćavanje iranskog ministra vanjskih poslova ovog tjedna „znak je da shvaćaju da se to sprema“, rekao je Kagan iz CSIS-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju
UBOJSTVO U KRAPINI

FOTO Ubijeni policajac bio je odlikovan, radio je i na zločinu koji je šokirao cijelu zemlju

Ubijeni Robert Grilec (52) bio je šef krim policije. Za časnu i uzornu službu 2018. godine dobio je odlikovanje tadašnje predsjednice Grabar Kitarović.
Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Bori se za život u bolnici. Pištolj imao ilegalno
DETALJI UŽASA U KRAPINI

Ubio šefa krim policije u kafiću pa pucao u sebe. Bori se za život u bolnici. Pištolj imao ilegalno

U pucnjavi do koje je došlo rano jutros u kafiću u Krapini je ubijen policajac (52), a počinitelj je nakon toga pucao u sebe te je prevezen u KB Dubrava helikopterom.
SMAKNUO POLICAJCA NA KAVI 'Bez riječi je ispalio tri hica pa izjurio iz kafića i pucao u sebe'
DETALJI BRUTALNE EGZEKUCIJE

SMAKNUO POLICAJCA NA KAVI 'Bez riječi je ispalio tri hica pa izjurio iz kafića i pucao u sebe'

Šef krim policije Robert Grilec ubijen s tri hica • Ubojica je s prostrijelnom ranom hitno prevezen u bolnicu • 'Ušao je u kafić i počeo pucati'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026