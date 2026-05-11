Trump putuje u Kinu na ključni susret sa Xijem: Nastavljaju pregovore o trgovinskom sporu

Predstavnici Kine i SAD-a sastat će se ovog tjedna u Seulu na novoj rundi pregovora o trgovinskom sporu, uoči planiranog posjeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu, objavilo je u ponedjeljak kinesko Ministarstvo trgovine. Ministarstvo je priopćilo da će kineski potpredsjednik vlade He Lifeng od utorka do srijede boraviti u južnokorejskoj prijestolnici s izaslanstvom te da će razgovori obuhvatiti gospodarska i trgovinska pitanja od obostranog interesa. Američki ministar financija Scott Bessent na društvenoj mreži X potvrdio je susret, navodeći da u ponedjeljak kreće na "kratki niz sastanaka" u Japanu i Južnoj Koreji.

Prema njegovim riječima, u utorak će se u Tokiju sastati s japanskom premijerkom Sanae Takaichi radi razgovora o bilateralnim gospodarskim odnosima, dok će u srijedu u Seulu razgovarati s He Lifengom.

Nakon toga pridružit će se Trumpu na sastanku s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu.

Trump bi Kinu trebao posjetiti od srijede do petka.

Bessent i He sudjelovali su i u prethodnim rundama pregovora između dviju najvećih svjetskih gospodarstava. Trgovinski spor prošle godine doveo je do uzajamnog uvođenja carina, dok je Kina odgovorila ograničenjima izvoza ključnih sirovina, što je pogodilo industrije diljem svijeta.

Privremeno smirivanje carinskog sukoba uslijedilo je nakon sastanka Trumpa i Xija krajem listopada u Busanu, no ograničenja, uključujući ona na opskrbu rijetkim zemnim metalima, i dalje su na snazi.

Trumpa na sastanku visokih uloga očekuje raskošan doček. Trump je posjet kineskoj prijestolnici odgodio u ožujku zbog sukoba na Bliskom istoku, no taj rat će i dalje bacati veliku sjenu na njegov prvi posjet Kini od 2017. godine.

Očekuje se da će tijekom posjeta Washington i Peking razgovarati o ublažavanju napetosti između dvaju najvećih svjetskih gospodarstava, prvenstveno oko trgovine i Tajvana.

Trump je najavio da će s Xijem razgovarati o Iranu, dodajući da je kineski predsjednik bio „pun poštovanja” prema situaciji u toj bliskoistočnoj zemlji.

Ipak, s obzirom na to da Trump očajnički traži dogovor za okončanje rata prije slijetanja u Peking, Kina bi mogla pokušati iskoristiti njegov oslabljeni položaj da izvuče ustupke u ključnim pitanjima, piše France Presse.

„Stvarnost je takva da je Iran trenutačno ključan za SAD, a Kinezi to znaju”, rekao je Edgard Kagan iz Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).

Svijet će pomno pratiti samit Trumpa i Xija, ali neizvjesnost oko trenutka u kojemu se susret održava i nedostatak pripreme znače da će rezultati vjerojatno biti ograničeni.

Za američkog predsjednika opsjednutog idejom diplomacije velikih sila, glavni prioritet tijekom posjeta 14. i 15. svibnja bit će vizualni dojam – da se prikaže kao uvažen gost kojeg slavi kolega čelnik 'čvrste ruke'.

Trump (79) je više puta isticao svoj „vrlo dobar odnos” sa 72-godišnjim Xijem (72), s kojim se susreo u Južnoj Koreji prošlog listopada, čak tvrdeći da će mu kineski čelnik uputiti „veliki, srdačni zagrljaj” zbog Irana.

Trump se također nada da će se sa samita vratiti s velikim poslovnim dogovorima dok se priprema za izbore krajem godine za Zastupnički dom i trećinu Senata na kojima se republikanci suočavaju s nezadovljstvom zbog visokih cijena nafte uzrokovanih iranskim ratom.

Iako službene pozivnice još nisu poslane, Trumpova vlada navodno planira pozvati izvršne direktore niza tvrtki, uključujući Apple, Exxon, NVIDIA-u i Boeing.

Semafor je izvijestio da postoje s naznake velikog Boeingovog sporazuma s Kinom.

Trump se također nada postizanju dogovora o umjetnoj inteligenciji, kritičnim mineralima i fentanilu.

Republikanac se posebno nada produljenju krhkog jednogodišnjeg trgovinskog primirja dogovorenog u listopadu.

Kina je pokazala da je i dalje spremna suprotstavljati se Washingtonu, poručivši 2. svibnja da se neće pridržavati američkih sankcija protiv tvrtki koje su na meti zbog transakcija s iranskom naftom.

„Čini se da primirje nije tako čvrsto kao što smo se nadali”, izjavio je za France Presse Sean Stein, predsjednik Poslovnog vijeća SAD-Kina.

Komunistička Kina u međuvremenu traži stabilnost u svijetu kojim upravlja Trump i igra na vrijeme znajući da je nestabilni američki čelnik u svom drugom i posljednjem mandatu.

Peking će vjerojatno iskoristiti i Trumpov oslabljeni položaj u svoju korist gdje god može.

"Zapravo postoji puno poluga koje bi Peking mogao iskoristiti", rekla je Patricia Kim, viša suradnica za vanjsku politiku u institutu Brookings u Washingtonu.

„Trump traži pobjedu, zar ne? Mislim, nije imao puno pobjeda posljednjih tjedana s obzirom na rat u Iranu.“

Tajvan bi mogao biti jedno od područja gdje bi Xi mogao pokušati iznuditi ustupke, kažu analitičari - na primjer, u američkoj prodaji oružja samoupravnom otoku koji Peking smatra svojim.

Poznato je da je Trump i prije odstupao od scenarija po toj osjetljivoj temi, a saveznici u regiji koji se boje odlučne Kine pomno će pratiti znakove kolebanja SAD-a.

Istodobno će Peking vjerojatno udovoljavati Trumpovoj sklonosti prema pompi i laskanju, znajući da omalovažavani i ljutiti Trump uzrokuje probleme.

Ali Kinezi će pokušati izbjeći bilo kakvo sudjelovanje u ratu protiv svog saveznika Irana, kao i Trumpov pritisak tijekom sastanka s Xijem.

Pekinško ugošćavanje iranskog ministra vanjskih poslova ovog tjedna „znak je da shvaćaju da se to sprema“, rekao je Kagan iz CSIS-a.