Trump ide u još jedan rat? Grdosija uplovila u Karibe. Sve podsjeća na Venezuelu

Američki nosač zrakoplova USS Nimitz i njegova udarna skupina stigli su ovoga tjedna u Karipsko more, izvjestilo je američko južno zapovjedništvo. Nosač je arivao u jeku tenzija između SAD-a i Kube te nakon što je predsjednik Trump zaprijetio invazijom na taj otok.

Ratni brod klase Nimitz; njegova zračna skupina sastavljena od zrakoplova F/A-18E Super Hornet, EA-18G Growler i C-2A Greyhound; zajedno s razaračem klase Arleigh Burke USS Gridley i opskrbnim tankerom klase Henry J. Kaiser USNS Patuxent, nalaze se u Karipskom moru, objavilo je u srijedu Južno zapovjedništvo SAD-a (Southcom), koje nadzire američke vojne aktivnosti na Karibima i u Latinskoj Americi.

„USS Nimitz je dokazao svoju borbenu moć diljem svijeta, osiguravajući stabilnost i braneći demokraciju od Tajvanskog tjesnaca do Arapskog zaljeva”, objavio je Southcom na društvenoj platformi X.

Nimitz, koji je pušten u rad 1975. godine, prošlog je tjedna izveo zajedničke pomorske vježbe s Brazilskom mornaricom u blizini obale Rio de Janeira, priopćilo je Veleposlanstvo SAD-a u Brazilu.

Trump je u srijedu rekao novinarima da administracija ima Kubu „na umu” nakon što je Ministarstvo pravosuđa optužilo bivšeg kubanskog predsjednika Raúla Castra za ubojstvo. Ta optužnica, između ostalih, proizlazi iz obaranja dvaju civilnih zrakoplova iznad međunarodnih voda 1996. godine, kada su poginule četiri osobe.

„To je vrlo važno”, rekao je predsjednik. „To je bio vrlo velik trenutak za ljude, ne samo za kubanske Amerikance, već i za ljude koji su došli s Kube, koji se žele vratiti na Kubu i vidjeti svoju obitelj na Kubi.”

Optužnica je objavljena na Dan neovisnosti Kube. Ranije danas, državni tajnik Marco Rubio, koji je kubansko-američkog podrijetla, uputio je rijetku poruku na španjolskom jeziku kubanskom narodu kako bi obilježio tu prigodu, podržavši američku blokadu goriva otoku, dok je za stalne nestanke struje okrivio aktualni komunistički režim.

Prošlog tjedna, direktor CIA-e John Ratcliffe sastao se s kubanskim dužnosnicima na otoku kako bi naglasio da vremenski okvir za razgovore neće biti otvoren unedogled.