Obavijesti

News

Komentari 0
NE(PRIJATELJSTVO)

Trump ih optužuje za urotu. Kim Jong Un i Xi: 'Nepokolebljivo smo predani razvoju odnosa'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump ih optužuje za urotu. Kim Jong Un i Xi: 'Nepokolebljivo smo predani razvoju odnosa'
Foto: KCNA/REUTERS

Xi Jinping je također uvjeravao da će kineska predanost razvoju odnosa ostati "nepromjenjiva, bez obzira na to kako se razvija međunarodna situacija"

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un i kineski predsjednik Xi Jinping izrazili su u četvrtak svoju "nepokolebljivu" predanost razvoju odnosa između njihovih zemalja, bez obzira na međunarodni kontekst, izvijestila je u petak sjevernokorejska novinska agencija KCNA. Kim Jong Un je u četvrtak održao bilateralne razgovore sa svojim kineskim domaćinom, nakon onih s Putinom u srijedu.

"Predanost Radničke partije Koreje i vlade stalnom razvoju odnosa između Sjeverne Koreje i Kine je nepokolebljiva", rekao je Kim.

Sjevernokorejski čelnik sudjelovao je u srijedu, uz kineskog predsjednika i ruskog kolegu Vladimira Putina, u masovnim komemoracijama povodom završetka Drugog svjetskog rata, usred napetosti sa Zapadom.

Američki predsjednik Donald Trump potom je optužio trojicu muškaraca za "urotu" protiv Sjedinjenih Država. Visoka predstavnica EU-a za vanjske poslove Kaja Kallas ovaj je povijesni sastanak opisala kao "izravan izazov" međunarodnom poretku.

Sjeverna Koreja "uvijek će nepokolebljivo podržavati" napore Kine da brani svoj suverenitet, teritorijalni integritet i interese, naglasio je Kim Jong Un.

VOJNA PARADA U KINI Putin, Xi i Kim zabrinuli su Amerikance: 'Evo poruka za Trumpa. Nasilnika se ne bojimo'
Putin, Xi i Kim zabrinuli su Amerikance: 'Evo poruka za Trumpa. Nasilnika se ne bojimo'

Xi Jinping je također uvjeravao da će kineska predanost razvoju odnosa ostati "nepromjenjiva, bez obzira na to kako se razvija međunarodna situacija".

"Prijateljstvo između naroda Sjeverne Koreje i Kine ostaje konstantno, bez obzira na promjene u svijetu", dodao je Kim, pohvalivši "topli doček" u videu koji je noćas emitirala kineska državna televizija CCTV.

Kineska diplomatska, politička i ekonomska podrška ključna je za Sjevernu Koreju. Ipak, Sjeverna Koreja je postala jedan od glavnih podupiratelja Rusije u ratu protiv Ukrajine, što Kina ne podržava, kažu stručnjaci.

Kim je stigao u Peking u utorak, u pratnji kćeri Kim Ju Ae i sestre Kim Yo Jong, što je njegovo drugo putovanje u inozemstvo u šest godina i prvo u Kinu od 2019. Njegov vlak je viđen kako napušta Peking u četvrtak navečer.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'
HOROR U TENJI

Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'

R. R. (52) na društvenim mrežama pravio se zabrinut za svoju suprugu, ali policija ga je vrlo brzo stavila u središte istrage
Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h
BIVŠI MINISTAR U SUDNICI

Sutkinja je odbila manevar Banožićeve obrane. Vještak je otkrio: Vozio je oko 100 km/h

Svjedočila su dva prometna vještaka od kojih je jedan bio na mjestu događaja odmah nakon nesreće, a drugi je vještačenje napravio po dokazima.
Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom
SVE ZBOG AUTA

Šokantni detalji užasa kod Zadra: Pucao na vlasnika auto salona pred djetetom

Kako doznajemo s terena, riječ je salonu koji drži automobile koji se iznajmljuju za spotove. U salonu se nalaze automobili u  vrijednosti preko četiri milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025