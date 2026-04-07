Trump: Imamo plan. Uništit ćemo doslovno svaki most i elektranu u roku od četiri sata

Predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak je proširio svoje prijetnje Iranu na sve elektrane i mostove u zemlji. Početak najavljenog armagedona se približava, a Iran je još jednom odbio otvoriti i Hormuz i predati se.

Trump je rekao da cijeli Iran može biti uništen u jednoj noći i time sugerirao da je rok koji je dao konačan, navodeći da je Iranu već dao dovoljno produženja.

- Imamo plan... gdje će svaki most u Iranu biti uništen do ponoći sutra navečer, gdje će svaka elektrana prestati s radom, gorjeti, eksplodirati i više se nikada neće koristiti. Mislim, potpuno demoliranje do ponoći, i to će se dogoditi u roku od četiri sata ako to želimo - zaprijetio je Trump.

Uništavanje Irana trebalo bi krenuti u 2 ujutro u srijedu po našem vremenu. Ako Iran prihvati otvoriti Hormuz i prihvati primirje na 45 dana, onda će američki predsjednik zaustaviti napade.

Mi to ne želimo“, dodao je, napominjući da SAD možda na kraju bude pomagao Iranu u obnovi, u kojem slučaju ne bi želio rekonstruirati tako skupu infrastrukturu. Rekao je da Iran prije nije shvaćao njegove prijetnje ozbiljno, zbog čega je prošlog tjedna naredio rušenje glavnog mosta u blizini Teherana u roku od nekoliko minuta nakon što su pregovori propali. „Želim li uništiti njihovu infrastrukturu? Ne. Trebalo bi im 100 godina da je obnove“, rekao je.

„Ako bismo danas otišli, trebalo bi im 20 godina da obnove svoju zemlju... a jedini način da obnove svoju zemlju je da iskoriste genijalnost Sjedinjenih Američkih Država“, tvrdio je.

Mole ma da ih bombardiram

Napadi na civilnu infrastrukturu su ratni zločin, no Trump to tako ne vidi.

- Ne, ne bi bio ratni zločin. Režim je ubio 45.000 ljudi zadnji mjesec. Znate što je ratni zločin? Dopustiti bolesnoj zemlji s dementnim vodstvom da ima nuklearno oružje - odgovorio je na novinarsko pitanje, ne bi li takvi napadi bili ratni zločin.

Na kasnijoj konferenciji za novinare, novinar je ponovno upitao predsjednika o njegovoj prijetnji bombardiranjem iranske civilne infrastrukture, na što je Trump odgovorio da će iranski narod biti u redu s takvim napadima.

„Bili bi spremni podnijeti to kako bi imali slobodu“, rekao je, dodajući da Iranci navodno mole SAD da „molimo nastavite bombardiranje“. Kada su ga pitali što bi učinio ako se Iranci vrate na ulice, Trump je priznao da bi to mogla biti smrtna presuda, rekavši: „Trebali bi to učiniti. Ali posljedice su velike. Rečeno im je: ‘Ako prosvjedujete, odmah ćete biti pogođeni.’“

Irance je opisao kao ljude koji žive u „nasilnom, užasnom svijetu“, gdje „ako prosvjeduješ, bivaš pogođen.“

U utorak su izraelski mediji otkrili kako IDF sprema udare na iransku željezničku infrastrukturu.