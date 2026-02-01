Trump: Indija će naftu kupovati od Venezuele, umjesto od Irana

Već smo postigli taj dogovor, koncept dogovora, rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One dok je putovao iz Washingtona na svoje imanje na Floridi.

Reuters je u petak prenio da su Sjedinjene Države rekle New Delhiju da bi uskoro Indija mogla nastaviti kupovati venezuelsku naftu kako bi pomogla u blokadi ruskog izvoza nafte, pozivajući se na tri osobe upoznate s tim pitanjem.

Indija nije uvozila značajne količine iranske nafte zbog američkih sankcija, ali je postala glavni kupac ruske nafte nakon što je ruska invazija na Ukrajinu 2022. izazvala zapadne sankcije koje su snizile njezinu cijenu.

Trump je u kolovozu udvostručio carine na uvoz iz Indije na 50% kako bi pritisnuo New Delhi da prestane kupovati rusku naftu, a ranije ovog mjeseca rekao je da bi stopa mogla ponovno porasti ako se ne ograniči uvoz ruske nafte.

Ministar financija Scott Bessent u siječnju je signalizirao da bi se dodatna carina od 25 posto na indijsku robu mogla ukinuti, s obzirom na ono što je nazvao naglim smanjenjem indijskog uvoza ruske nafte.

Trump je u ožujku 2025. uveo carinu od 25% zemljama koje kupuju venezuelsku naftu, uključujući Indiju.

Američka vlada ovog je tjedna ukinula neke sankcije venezuelskoj naftnoj industriji kako bi američkim tvrtkama olakšala prodaju njihove sirove nafte.

Trumpovi komentari u subotu čini se odražavaju kontinuirano poboljšanje odnosa između SAD-a i Indije, koji su bili napeti tijekom protekle godine. Trump je također rekao da bi Kina mogla postići dogovor sa SAD-om o kupnji venezuelske nafte.

- Kina je dobrodošla i postigla bi odličan dogovor o nafti - rekao je Trump, ne navodeći nikakve detalje.