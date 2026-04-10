NAKON PRIMIRJA

Trump: Iran ne smije naplaćivati prolaz kroz Hormuški tjesnac

Piše HINA,
Američki predsjednik Donald Trump poručio je u četvrtak da Iran ne smije naplaćivati prolaz tankerima kroz Hormuški tjesnac, nakon medijskih izvješća da Teheran razmatra uvođenje takvih naknada

"Postoje izvješća da Iran naplaćuje prolaz tankerima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

"Bolje da to ne rade, a ako rade, neka odmah prestanu", dodao je.

Iran bi tijekom dvotjednog primirja sa Sjedinjenim Državama mogao tražiti plaćanje prolaza u kriptovalutama, izvijestio je Financial Times, pozivajući se na Hamida Hosseinija, predstavnika udruge izvoznika nafte, plina i petrokemijskih proizvoda.

Trump je u zasebnoj objavi poručio da će se "nafta ponovno početi kretati, sa ili bez pomoći Irana".

Promet kroz Hormuški tjesnac u četvrtak je bio na razini znatno nižoj od 10 posto uobičajenog, unatoč krhkom primirju, dok je Iran upozoravao brodove da se drže njegovih teritorijalnih voda.

Sjedinjene Države i Izrael napali su Iran 28. veljače, na što je Teheran odgovorio napadima na Izrael i zemlje Zaljeva s američkim vojnim bazama, što je dovelo do rasta cijena nafte i nestabilnosti na globalnim tržištima.

Hormuški tjesnac jedno je od ključnih svjetskih pomorskih pravaca kroz koje prolazi oko 20 posto globalnih isporuka nafte i ukapljenog prirodnog plina.

