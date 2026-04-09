Trump pritišće NATO: Traži hitne poteze za Hormuški tjesnac

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte je brifirao neke europske države o tome da američki predsjednik Donald Trump u narednih nekoliko dana želi konkretna obećanja u pogledu pomoći za osiguravanje Hormuškog tjesnaca, reklo je troje europskih diplomata za Reuters u četvrtak. Rutte se u srijedu sastao s Trumpom u Washingtonu usred napetosti unutar saveza zbog rata u Iranu. "Glavni tajnik je u kontaktu sa saveznicima o svojim raspravama u Washingtonu", kazala je glasnogovornica NATO-a Allison Hart u četvrtak. "Jasno je da Sjedinjene Američke Države očekuju konkretna obećanja i djelovanje kako bi se osigurala sloboda plovidbe u Hormuškom tjesnacu", dodala je.

Američki predsjednik je proteklih tjedana u više navrata NATO nazivao "tigrom od papira" i prijetio da će se povući iz 32-članog transatlantskog saveza, tvrdeći da europski saveznici koriste američka sigurnosna jamstva, a da nisu dovoljno podržali američko-izraelsku kampanju u Iranu.

"Primamo na znanje frustraciju u Washingtonu, ali nisu se konzultirali sa saveznicima ni prije ni poslije započinjanja ovog rata", kazao je jedan od diplomata.

"NATO kao takav ne bi igrao ulogu u ratu protiv Irana, ali saveznici žele pomoći u traženju dugoročnih rješenja za Hormuški tjesnac. To bi moglo biti korisno dok traju pregovori s Iranom", kazao je diplomat.

Iako je Trump u utorak rekao da će napadi na Iran biti zaustavljeni u sklopu dvotjednog primirja, posljedice sukoba su nastavile pogoršavati odnose.

Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social nakon sastanka velikim slovima napisao da "NATO nije bio tu kada smo ih trebali, niti će biti ako ćemo ih ponovo trebati".

Nizozemac Rutte, kojeg neki u Europi nazivaju "Šaptačem Trumpu" i koji se suočio s kritikama jer često hvali američkog vođu, u intervjuu za CNN je nakon sastanka u srijedu rekao da je Trump "očito razočaran mnogim saveznicima u NATO-u", dodajući da ga razumije.

Viši europski dužnosnik je rekao da je "zajednica NATO-a sada više zabrinuta nego samouvjerena" te da "sastanak nije odagnao tu zabrinutost".

Velika Britanija predvodi skupinu od 40-ak zemalja koje nastoje pronaći vojni i diplomatski plan za ponovno otvaranje i zaštitu Hormuškog tjesnaca, no nema naznaka da će kratkoročno dovesti do značajnijeg napretka.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u srijedu rekao da oko 15 država planira pomoći u ponovnom pokretanju prometa u tjesnacu.

Francuski šef diplomacije Jean-Noel Barrot je u četvrtak rekao da Hormuški tjesnac vjerojatno neće biti potpuno otvoren dok ne dođe do dugotrajnog sporazuma između SAD-a i Irana, a Italija i Britanija tvrde da je neprihvatljiva iranska pozicija prema kojoj bi Teheran mogao naplaćivati naknadu za prolaz kroz tjesnac.

"Mi se već bavimo Hormuškim tjesnacom i to je uglavnom nevezano za ono što se jučer zbilo u Bijeloj kući", kazao je četvrti europski diplomat.

"Znamo za hitnost na američkoj strani i znamo da se Rutte pokušava pozicionirati na način koji bi bio od pomoći u tom razgovoru. Spremni smo dati odgovarajuće izjave, a čak i poduzeti odgovarajuće korake u budućnosti. No, problem na koncu nije zadovoljiti SAD, već imati spremne odgovarajuće uvjete", dodao je diplomat.