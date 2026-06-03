Trump: Ja sam započeo rat. Da nema mene ne bi bilo Izraela

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je u telefonskom razgovoru u ponedjeljak premijera Benjamina Netanyahua nazvao "j***no ludim" i rekao mu da ga je spasio od zatvora, stoji u intervjuu s Mirandom Devine u podcastu New York Posta "Pod Force One", koji je objavljen u srijedu.

Izvješća o Trumpovu rječniku prvotno su objavljena u ponedjeljak, nakon čega je izraelski izvor osporio taj prikaz događaja.

Trump je u intervjuu pojasnio da nije bio ljut, nego da je "bio malo uznemiren zbog njegova neprestanog ratovanja s Libanonom". "Jako volim Bibija", dodao je Trump. "Ja sam ratni predsjednik, on je ratni premijer."

Trump je osporio teorije da ga je Netanyahu "nasamario" da se pridruži ratu. "Ja sam taj koji je to započeo", rekao je Trump, naglasivši da se Iranu ne smije dopustiti da posjeduje nuklearno oružje, što se "odnosi na Izrael jer bi oni vjerojatno bili prvi na udaru".

"Da nema mene, ne bi bilo ni Izraela", dodao je.

Ajatolah

Trump je govorio o aktualnim pregovorima s Iranom, rekavši kako su mu Iranci prenijeli da odluke donosi Mojtaba Khamenei, iako sam Trump nije mogao potvrditi Khameneijev status jer "nije imao zadovoljstvo upoznati ga".

"Volio bih ga upoznati; vjerojatno ćemo se sastati, ovisno o tome kako se sve bude odvijalo", dodao je.

Trump je izjavio kako je malo vjerojatno da će blokada u Hormuškom tjesnacu i dalje biti na snazi do Praznika rada (Labor Day).