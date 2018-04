Trump: Jako sam ponosan na našu vojsku. Misija izvršena!

Savršeno izveden napad sinoć. Hvala Francuskoj i Velikoj Britaniji na njihovoj mudrosti i snazi njihovih odličnih vojska. Nismo mogli imati bolji rezultat. Misija izvršena, komentirao je Donald Trump (71) na Twitteru napad na Siriju.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

Nakon što se zahvalio saveznicima i njihovim vojskama, pohvalio je i vlastite vojne snage.

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!