Trump je blokirao Venezuelu: 'Vojna intervencija je izgledna, a Maduro nema velike šanse...'

Piše Emirat Asipi,
Trump je blokirao Venezuelu: 'Vojna intervencija je izgledna, a Maduro nema velike šanse...'
Foto: Morten Morland/NEWS SYNDICATION

Pentagon je u regiju poslao golemu vojnu silu, uključujući više od 15.000 vojnika i desetak moćnih ratnih brodova

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je poduzeo dosad najdrastičniji potez u višegodišnjoj kampanji pritiska na Venezuelu. Naredio je "potpunu i sveobuhvatnu blokadu" svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze ili izlaze iz zemlje te je režim predsjednika Nicolása Madura proglasio "stranom terorističkom organizacijom" (FTO).

Trump: Potpuno smo okružili Venezuelu. Naređujem potpunu i sveopću blokadu tankera
Trump: Potpuno smo okružili Venezuelu. Naređujem potpunu i sveopću blokadu tankera

"Radi krađe naše imovine i mnogih drugih razloga, uključujući terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima, venezuelski režim proglašen je STRANOM TERORISTIČKOM ORGANIZACIJOM", napisao je Trump

