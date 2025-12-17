Pentagon je u regiju poslao golemu vojnu silu, uključujući više od 15.000 vojnika i desetak moćnih ratnih brodova
NAPETOSTI NA VRHUNCU PLUS+
Trump je blokirao Venezuelu: 'Vojna intervencija je izgledna, a Maduro nema velike šanse...'
Čitanje članka: 3 min
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je poduzeo dosad najdrastičniji potez u višegodišnjoj kampanji pritiska na Venezuelu. Naredio je "potpunu i sveobuhvatnu blokadu" svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze ili izlaze iz zemlje te je režim predsjednika Nicolása Madura proglasio "stranom terorističkom organizacijom" (FTO).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+