Trump je najavio veliki udar

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak ujutro dao je devetominutni telefonski intervju za CNN u kojem je uputio oštre poruke iranskom režimu, tvrdeći da američka vojska trenutno "razvaljuje" Iran te je najavio skori dolazak još snažnijeg udara. U razgovoru s voditeljem Jakeom Tapperom, Trump je iznio niz detalja o vojnoj operaciji koja je u tijeku, poručivši da će cijeli proces biti gotov za otprilike četiri tjedna ili manje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:09 Saudi Aramco zatvorio rafineriju Ras Tanura nakon napada dronom | Video: 24sata/reuters

Trump je upotrijebio svoj karakterističan, izravan rječnik kako bi opisao situaciju, koristeći izraz "knocking the crap out of" kako bi dočarao intenzitet američkih napada. Predsjednik je istaknuo da Sjedinjene Države još nisu ni počele udarati punom snagom.

Novi napad je neizbježan

Najdramatičniji dio razgovora bila je najava novog, još razornijeg napada.

​- Veliki val tek dolazi i dogodit će se vrlo brzo - poručio je Trump, dodavši da su američke snage trenutno "malo ispred rasporeda" u planiranoj operaciji.

Prema njegovim riječima, cilj operacije je eliminacija neposrednih prijetnji koje dolaze od iranskog režima, zaustavljanje razvoja nuklearnog oružja i odgovor na desetljeća napada na američke interese. Rekao je kako su pokušaji pregovora propali jer s iranskim vodstvom "nije bilo moguće sklopiti dogovor" pošto su neprestano povlačili svoje ponude.

Eliminirano 49 iranskih vođa

Trump je otkrio i da su američke snage u početnim udarima postigle značajan uspjeh, tvrdeći da je ubijeno 48 ili 49 visokih iranskih vođa.

​- Bili su arogantni. Sastali su se na jednom mjestu, misleći da su nevidljivi - izjavio je Trump.

U napadima, u kojima su sudjelovali i B-2 stealth bombarderi, pogođeno je više od tisuću ciljeva diljem Irana, uključujući podzemna nuklearna postrojenja te sjedište Revolucionarne garde. Istovremeno, američka mornarica započela je s potapanjem iranske flote, a do sada je uništeno devet njihovih ratnih brodova.

Ultimatum vojsci i poruka narodu

Predsjednik je uputio i jasan ultimatum iranskoj vojsci, policiji i Revolucionarnoj gardi, pozivajući ih da polože oružje u zamjenu za imunitet. U suprotnom, upozorio je, suočit će se sa "sigurnom smrću".

Za kraj, obratio se i iranskom narodu s porukom da ostanu u svojim domovima jer je vani opasno, ali je i dodao kako je "čas njihove slobode blizu" te da trebaju biti spremni preuzeti vlast kada vojna operacija završi. Trump je također izrazio iznenađenje što su se i druge arapske zemlje, poput Bahreina, Jordana, Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata, agresivno uključile u sukob nakon što ih je Iran napao.