RAT U GAZI

Trump je obećao arapskim čelnicima: Neću dopustiti da Izrael anektira Zapadnu obalu

Trump je obećao arapskim čelnicima: Neću dopustiti da Izrael anektira Zapadnu obalu
Izrael se suočava s globalnom osudom zbog rata u Gazi, tijekom kojega je enklava većinski razorena, a više od 65.000 Palestinaca ubijeno

Američki predsjednik Donald Trump obećao je arapskim čelnicima da neće dopustiti Izraelu da anektira okupiranu Zapadnu obalu, izvještava Politico u srijedu, pozivajući se na šest osoba upoznatim s problematikom.

Dvije osobe opisale su Trumpa kao odlučnog po pitanju te tematike tijekom sastanka na marginama Opće skupštine UN-a, izvještava Politico.

Dvije druge osobe upoznate s problematikom, piše Politico, rekle su da je američki tim predstavio bijelu knjigu u kojoj se nalazi plan Trumpove administracije o završetku rata u Gazi, uključujući i obećanje protiv aneksije Zapadne obale.

Izrael se suočava s globalnom osudom zbog rata u Gazi, tijekom kojega je enklava većinski razorena, a više od 65.000 Palestinaca ubijeno, prema podacima lokalnih zdravstvenih vlasti. Globalna agencija koja nadzire glad kaže da u dijelovima teritorija vlada glad.

