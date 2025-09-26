Obavijesti

Trump je pred UN-om zvučao kao nekad čuveni Sanader: 'Hvala vam i doviđenja?'

Piše Igor Alborghetti
Trump je pred UN-om zvučao kao nekad čuveni Sanader: 'Hvala vam i doviđenja?'
Povijesno, riječ je o najjasnijem signalu američkog redefiniranja prioriteta: Sjedinjene Države više neće biti “svjetski policajac”, a europska sigurnost postaje test zrelosti same Europe

Trumpova odluka da SAD distancira od izravnog angažmana u ratu u Ukrajini i odgovornost prenese na Europu i NATO konačni je zaokret u vanjskoj politici. Odražava nekoliko ključnih strateških i političkih motiva. Trumpova izjava pred Ujedinjenim narodima – kako će SAD umjesto direktne potpore prvenstveno isporučivati, tj. prodavati, oružje, bez veće financijske ili vojne angažiranosti Washingtona očito je suma već poznatog i dugotrajnog nezadovoljstva savezničkim doprinosom obrambenim naporima i troškovima Europe unutar NATO-a. I težnje da se američki teret europske sigurnosti smanji. I prebaci na Aziju zbog Kine. Kao što je onomad rekao dr. Sanader: ‘Hvala i doviđenja!’

