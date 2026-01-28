Trump: Još jedna prekrasna armada kreće prema Iranu!

"Usput, još jedna prekrasna armada prekrasno plovi prema Iranu upravo sada. Dakle, vidjet ćemo", rekao je Trump u utorak u govoru u američkoj saveznoj državi Iowi.

Nije jasno misli li Trump na nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i prateće ratne brodove koji su već stigli na Bliski istok u ponedjeljak ili na druge američke vojne snage.

U međuvremenu, regionalno zapovjedništvo američke vojske, CENTCOM, najavilo je višednevnu vježbu zračnih snaga na Bliskom istoku.

Trump je nedavno odbio isključiti vojnu intervenciju SAD-a u Iranu nakon nasilnog gušenja prosvjeda koji su, prema riječima skupina za ljudska prava i svjedoka, rezultirali tisućama mrtvih.

Što se tiče vodstva u Teheranu, Trump je u Iowi rekao: "Nadam se da će postići dogovor."

Prethodno je američkom novinskom portalu Axios rekao da je Iran zainteresiran za diplomatsko rješenje napetosti sa SAD-om. Situacija s Iranom je "promjenjiva" jer je SAD poslao veliku flotu u regiju, rekao je Trump za Axios u intervjuu.