'VIDJET ĆEMO...'

Trump: Još jedna prekrasna armada kreće prema Iranu!

Piše HINA,
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je "još jedna" američka vojna flota na putu prema Iranu.

"Usput, još jedna prekrasna armada prekrasno plovi prema Iranu upravo sada. Dakle, vidjet ćemo", rekao je Trump u utorak u govoru u američkoj saveznoj državi Iowi.

Nije jasno misli li Trump na nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln i prateće ratne brodove koji su već stigli na Bliski istok u ponedjeljak ili na druge američke vojne snage.

U međuvremenu, regionalno zapovjedništvo američke vojske, CENTCOM, najavilo je višednevnu vježbu zračnih snaga na Bliskom istoku.

Trump je nedavno odbio isključiti vojnu intervenciju SAD-a u Iranu nakon nasilnog gušenja prosvjeda koji su, prema riječima skupina za ljudska prava i svjedoka, rezultirali tisućama mrtvih.

Što se tiče vodstva u Teheranu, Trump je u Iowi rekao: "Nadam se da će postići dogovor."

Prethodno je američkom novinskom portalu Axios rekao da je Iran zainteresiran za diplomatsko rješenje napetosti sa SAD-om. Situacija s Iranom je "promjenjiva" jer je SAD poslao veliku flotu u regiju, rekao je Trump za Axios u intervjuu.

