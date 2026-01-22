Trump kaže da ne može naći nijednu vjetroelektranu u Kini. A imaju najveću na svijetu...

Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je svoj govor na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu kako bi udvostručio napade na obnovljive izvore energije. Među nizom netočnih tvrdnji o NATO savezu, Grenlandu i američkoj ekonomiji, posebno se istaknula njegova izjava o Kini i korištenju energije vjetra. No, je li išta od onoga što je rekao bilo točno? Kratak odgovor je - nimalo.

Trump je u svom obraćanju politike obnovljivih izvora energije nazvao "zelenom novom prevarom", tvrdeći da one slabe zapadne ekonomije dok Kina "pametno" izbjegava njihovu primjenu. Svoju je tezu potkrijepio bizarnom tvrdnjom o kineskoj industriji vjetroturbina.

​- Kina proizvodi gotovo sve vjetrenjače, a ipak nisam uspio pronaći nijednu vjetroelektranu u Kini. Rade ih. Prodaju ih za bogatstvo... glupim ljudima koji ih kupuju, ali ih sami ne koriste - izjavio je Trump.

Dodao je kako su sve vjetroelektrane u Kini tek "izložbeni primjerci" namijenjeni obmanjivanju međunarodne zajednice, dok se zemlja oslanja isključivo na ugljen, naftu i plin.

Stvarnost je potpuno drugačija

Činjenice, međutim, govore potpuno suprotnu priču. Daleko od toga da izbjegava energiju vjetra, Kina je neosporni svjetski lider u njezinoj proizvodnji i korištenju. Prema podacima međunarodnih energetskih agencija, Kina drži prvo mjesto po instaliranom kapacitetu vjetroelektrana već petnaest godina zaredom. Kineska proizvodnja energije vjetra u 2024. činila je 40 posto globalne proizvodnje. Do kraja 2025. godine, njezin ukupni instalirani kapacitet premašio je nevjerojatnih šesto gigavata (600 milijuna kilovata), što je znatno više od Sjedinjenih Američkih Država, koje se nalaze na drugom mjestu.

Samo tijekom 2024. godine, Kina je dodala 76 gigavata novih kapaciteta, što je više od ukupnog operativnog kapaciteta većine drugih država. Energija vjetra danas čini između deset i šesnaest posto ukupne kineske proizvodnje električne energije.

Ne može naći vjetroelektranu, a ova se vidi iz svemira

Trumpova tvrdnja da "nije uspio pronaći nijednu vjetroelektranu" u Kini posebno je ironična s obzirom na to da se ondje nalazi najveći takav projekt na svijetu. Vjetroelektrana Gansu, poznata i kao Jiuquan Wind Power Base, smještena je u pustinji Gobi. Riječ je o golemom kompleksu koji se sastoji od tisuća turbina. Njezin planirani kapacitet je dvadeset gigavata, što je dovoljno za napajanje više od trinaest milijuna kućanstava. Kako bi se ta ogromna količina zelene energije dopremila do industrijskih središta, Kina je izgradila ultravisokonaponski dalekovod dug gotovo dvije i pol tisuće kilometara.

Istina je da je Kina najveći svjetski proizvođač opreme za vjetroelektrane, no ta proizvodnja primarno služi za zadovoljavanje ogromne domaće potražnje. Usto, Kina već razvija još veći projekt, pučinsku vjetroelektranu Chaozhou u Tajvanskom tjesnacu, s planiranim kapacitetom od čak 43,3 gigavata.

