Trump krivi Zelenskog za visoke cijene: Ukrajinski napadi na ruske rafinerije su sramota

To što je Ukrajina ponovno počela napadati ruske rafinerije „sramota” je zbog koje cijene energije u svijetu ostaju visoke, izjavio je američki predsjednik Donald Trump za medijsku kuću Newsmax u intervjuu emitiranom u četvrtak.

Ukrajina je napala rusku rafineriju nafte nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio da Kijev odustaje od primirja koje se odnosilo na energetska postrojenja, a koje je prethodno najavio Trump, te je kritizirao Trumpovu spremnost na sklapanje dogovora s Moskvom.

"Sve što on radi jest to da podiže cijenu nafte u svijetu. Pa, mislim da je to sramota", rekao je Trump u intervjuu, nakon što je Ukrajina pogodila rafineriju tvrtke Rosnjeft jugoistočno od Moskve, koja pomaže u opskrbi ruskog glavnog grada.

"Postoji mnogo ciljeva koje možete napasti, ali kada gađate rafinerije u kojima se proizvodi dizelsko gorivo, a to je potrebno i nama i svijetu, onda on ne čini nikakvu uslugu svijetu."

Rusija je pokrenula niz napada projektilima i bespilotnim letjelicama, ciljajući energetska postrojenja poput elektrana, zbog čega su stotine tisuća ljudi ostale bez opskrbe, a Zelenski je za Financial Times izjavio da je Ukrajini ponestalo strpljenja.

Trumpova administracija pokušavala je posredovati u postizanju primirja kako bi se okončao rat koji je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu punog opsega 2022. godine.

Za Newsmax je ponovio svoje uvjerenje da se Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin međusobno mrze, što otežava okončanje sukoba.

"Nisam veliki obožavatelj Zelenskog", rekao je Trump. "Mislim da bi zapravo obojica voljeli da rat završi, ali smatram da je sa Zelenskim teže pregovarati nego s Putinom."

Dok je Trump vršio pritisak na Kijev da obustavi napade na ruske rafinerije nafte, Ukrajina se suočila sa smanjenom mogućnošću korištenja satelitskog sustava o kojem ovisi za komunikaciju na bojišnici i upravljanje bespilotnim letjelicama.

Naredba je stigla iz Bijele kuće, navela su dva američka dužnosnika i jedan zapadni dužnosnik upoznat sa situacijom, ne precizirajući tko je točno donio odluku ili bio odgovoran za njezinu provedbu.

Trump i Zelenski su se više puta sukobljavali. Zelenski je ranije ovog tjedna izrazio razočaranje nakon što se Trump s Moskvom dogovorio da Rusiji dopusti isporuku više od 300.000 tona dizela američkom i globalnom tržištu u zamjenu za ublažavanje sankcija.

"Šteta je što gubimo snažnog partnera", rekao je Zelenski britanskom novinaru Piersu Morganu.

Ukrajina se uvelike oslanja na američku podršku, uključujući obavještajne podatke za protuzračnu obranu i satelitski internet Starlink.

Zelenski se žalio na nedostatke u razmjeni obavještajnih podataka i ograničenja interneta, što je, kako je rekao, uzrokovalo neuspjeh ukrajinskih operacija dronovima.

U petak ruski napadi bespilotnim letjelicama na ukrajinsku regiju Volinj, koja graniči s Poljskom, ostavili su 370.000 ljudi bez električne energije i ranili dvije osobe, objavio je na Telegramu regionalni guverner Roman Romandžuk.

Pet osoba ozlijeđeno je kada su bespilotne letjelice pogodile stambenu zgradu u Umanu, u središnjoj Ukrajini, objavila je nacionalna policija na Telegramu.

U ukrajinskom glavnom gradu Kijevu uvedena su izvanredna isključenja električne energije tijekom ruskih napada, priopćio je na platformi X privatni opskrbljivač energijom DTEK.

Ruska vojska pogodila je logistički objekt u ukrajinskoj regiji Odesa, kao i teretni brod koji je plovio prema Odesi, priopćilo je Ministarstvo obrane putem Telegrama, dodajući da su ti objekti i plovilo korišteni u vojne svrhe.