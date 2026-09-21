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Trump luduje: Možda uništimo cijelu iransku državu

Piše Filip Sulimanec,
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Trump luduje: Možda uništimo cijelu iransku državu
Foto: Evan Vucci
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Iran je u nedjelju priopćio da se priprema za moguće zračne napade i zaprijetio odmazdom

Donald Trump rekao je da razmatra mogućnost „uništenja cijele države” Iran, usred tvrdnji da se SAD priprema obnoviti vojnu akciju protiv tamošnjeg režima.

Američki predsjednik također je rekao da bi mogao „pustiti da ekonomski propadnu”, dok je Teheran pritisnut pomorskom blokadom, ili postići mirovni dogovor.

Iran je u nedjelju priopćio da se priprema za moguće zračne napade i zaprijetio odmazdom. Američka veleposlanstva i američki State Department ovog su vikenda izdali sigurnosna upozorenja usred sukoba između Saudijske Arabije i jemenskih Hutija.

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U nedjelju je za Fox News rekao da je u „fazi donošenja odluke” te da će se „u ne tako dalekoj budućnosti događati vrlo velike stvari”.

Njegove su mogućnosti bile „uništiti Iran, pustiti ih da ekonomski propadnu ili postići dogovor”, rekao je, dodajući: „Moje je pitanje kada i hoću li uništiti cijelu državu?”

Ranije je prijetio da će „raznijeti... cijelu državu”, bombardirati Iran „sve do kamenog doba”, a u svibnju je izjavio: „Cijela će civilizacija večeras nestati i više nikada neće biti obnovljena.”

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