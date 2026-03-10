Trump nagovijestio kraj sukoba s Iranom, cijena nafte pala

Cijene nafte naglo su pale u ponedjeljak navečer nakon što je američki predsjednik Donald Trump nagovijestio da bi se sukob s Iranom mogao bližiti kraju. Nakon intervjua za CBS News u kojemu je Trump rekao: "Mislim da se rat gotovo bliži kraju" cijena sirove nafte Brent pala je na 90 dolara po barelu, što je 30 dolara manje nego prethodne noći. Također je kazao da Iran "nema mornaricu, komunikacije", da "nema ni zrakoplovstvo" te istaknuo kako su Sjedinjene Države odmaknule vrlo daleko u odnosu na početno procijenjeno vrijeme ratovanja od četiri do pet tjedana.

Rekao je i da u Hormuškom tjesnacu, ključnom za globalnu opskrbu naftom i plinom koju uglavnom blokira Iran, razmatra preuzimanje kontrole.

Kasnije u ponedjeljak na svojoj platformi Truth Social napisao je da će Sjedinjene Države, postupi li Iran na način kojim će zaustaviti protok nafte kroz Hormuški tjesnac, "udariti DVADESET PUTA JAČE nego dosad".

Strah od poremećaja u opskrbi u ponedjeljak ujutro podigao je cijenu sirove nafte Brent iznad 120 dolara po barelu, što je najviša razina od 2022. godine.

Trenutačna cijena ostaje viša od one prije početka sukoba kada se Brentom trgovalo s oko 70 dolara po barelu.

Nagli porast cijena nafte potaknuo je zabrinutost zbog zastoja u gospodarskom rastu.

Olakšanje je stiglo u ponedjeljak nakon izvješća po kojemu skupina G7 vodećih zapadnih industrijaliziranih zemalja razmatra mogućnost korištenja nacionalnih rezervi nafte da bi pridonijela stabilizaciji tržišta.

Te se rezerve rijetko koriste, a kada se to i dogodi obično se koriste samo u vrijeme velikih kriza s opskrbom.

Odluka o tome potezu još nije donesena, rekao je francuski ministar financija Roland Lescure.