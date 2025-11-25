Obavijesti

News

Komentari 1
JAČE SANKCIJE

Von der Leyen: 'Nastavljamo povećavati pritisak na Rusiju, Europska Unija je uz Ukrajinu'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Von der Leyen: 'Nastavljamo povećavati pritisak na Rusiju, Europska Unija je uz Ukrajinu'
Foto: POOL/Reuters/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Čelnici koalicije voljnih s francuskim i britanskim vodstvom dogovorili su radnu skupinu koja će definirati jamstva za Ukrajinu te nastavak pritiska na Rusiju, uključujući korištenje zamrznute ruske imovine.

Čelnici europskih zemalja koje podržavaju Ukrajinu u sklopu takozvane koalicije voljnih u utorak su tijekom videopoziva s američkim državnim tajnikom Marcom Rubiom inzistirali na tome da se nastavi sa sankcijama protiv Rusije, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

"Budući da je pritisak jedini jezik na koji Rusija odgovara, nastavit ćemo ga povećati dok ne bude iskrene spremnosti za angažman za uvjerljiv put prema miru", rekla je u objavi na društvenoj platformi X.

PODUPIRE SRŽ OKVIRA Zelenski će o najosjetljivijim pitanjima pričati s Trumpom: Ukrajina je za mirovni sporazum
Zelenski će o najosjetljivijim pitanjima pričati s Trumpom: Ukrajina je za mirovni sporazum

Dodala je da će koalicija nastaviti podržavati Ukrajinu i da se središnja točka pregovora tiče financiranja Ukrajine, koje uključuje korištenje zamrznute ruske imovine u inozemstvu.

Na sastanku kojem su zajedno predsjedali francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer, vođe su odlučili osnovati radnu skupinu sastavljenu od dužnosnika iz Sjedinjenih Američkih Država i zemalja članica koalicije kako bi "ojačali" sigurnosna jamstva, izjavili su novinarima francuski dužnosnici.

'LJUDI I DALJE GINU' Milanović: 'Savjeti zapadnih čelnika Ukrajini da ne prihvati mirovni plan su dijabolični...'
Milanović: 'Savjeti zapadnih čelnika Ukrajini da ne prihvati mirovni plan su dijabolični...'

Koalicija će osnovati radnu skupinu predvođenu Francuskom i Velikom Britanijom uz blisku suradnju s Turskom i, po prvi put, SAD-om kako bi se odredile pojedinosti o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu jednom kada se postigne mirovni sporazum, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron na konferenciji za novinare nakon sastanka.

"Tijekom idućih nekoliko dana, finalizirat ćemo doprinose svake strane i finalizirati ova sigurnosna jamstva. To je ključno za Ukrajince, ključno za pregovore o uvjerljivom miru i zadržavanje pritiska na Rusiji", istaknuo je.

KUĆE U PLAMENU FOTO Noć užasa u Kijevu: Rusi žestoko granatirali grad, najmanje šest ljudi poginulo...
FOTO Noć užasa u Kijevu: Rusi žestoko granatirali grad, najmanje šest ljudi poginulo...

Macron je rekao da će Francuska s drugim zemljama članicama Europske unije finalizirati i rješenje o financijskoj potpori za Ukrajinu korištenjem zamrznute ruske imovine.

"Finalizirat ćemo to u nadolazećim danima u koordinaciji sa svim europskim zemljama koje se to najviše tiče i, naravno, s Europskom unijom i Europskom komisijom, rješenje koje će osigurati financiranje, dati Ukrajini vidljivost i zadržati ovaj pritisak", istaknuo je.

Ukrajina je u utorak naznačila da je spremna podržati okvir mirovnog sporazuma s Rusijom, no naglasila da je i dalje potrebno riješiti  osjetljiva pitanja na sastanku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija i njegovog američkog kolege Donalda Trumpa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zelenski će o najosjetljivijim pitanjima pričati s Trumpom: Ukrajina je za mirovni sporazum
PODUPIRE SRŽ OKVIRA

Zelenski će o najosjetljivijim pitanjima pričati s Trumpom: Ukrajina je za mirovni sporazum

Ukrajina signalizira da prihvaća američki okvir za mir s Rusijom, no ključne i najdelikatnije točke ostaju neriješene sve dok Zelenskij i Trump ne održe sastanak. U međuvremenu ruski napadi ne prestaju, a međunarodni pritisak raste.
Starmer i Zelenski razgovarali uoči sastanka 'koalicije voljnih': Napadi u Ukrajini ne prestaju
POTPORA UKRAJINI

Starmer i Zelenski razgovarali uoči sastanka 'koalicije voljnih': Napadi u Ukrajini ne prestaju

Britanski premijer i ukrajinski predsjednik razgovarali su uoči sastanka “koalicije voljnih”, dok obje strane trpe nove napade i nastavljaju pregovore o mogućem mirovnom planu.
Evo za koliko su mladi Ukrajinici spremni izdati državu. Uhvate li ih, idu na 15 godina u zatvor...
ŠPIJUNII ZA ŠAKU EURA

Evo za koliko su mladi Ukrajinici spremni izdati državu. Uhvate li ih, idu na 15 godina u zatvor...

Rusija usmjerava mnogo resursa na destabilizaciju Ukrajine iznutra – od klasičnog špijuniranja i prikupljanja podataka, preko kibernetičkih napada i propagande, do regrutiranja lokalnih doušnika među najsiromašnijima i najranjivijima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025