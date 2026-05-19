Trump najavio moguće napade do kraja ovog tjedna. Iran: Spremni smo za eskalaciju!

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je rekao da će Sjedinjene Države možda morati ponovno napasti Iran i dodao da je bio samo sat vremena nadomak odluci o napadu prije nego što ga je odlučio odgoditi.

Tek me sat vremena danas dijelilo od toga da donesem odluku o napadu - rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Kazao je i da iranski čelnici mole da se postigne dogovor, ali da će, ne postigne li se, u predstojećim danima uslijediti novi američki napad.

- Dakle, mislim dva ili tri dana, možda petak, subota, nedjelja, tako nešto, možda početkom sljedećeg tjedna, u ograničenom vremenu jer im ne možemo dopustiti da imaju novo nuklearno oružje - rekao je Trump.

S druge strane dijametralno suprotni signali.

- Iran je ujedinjen i odlučno spreman suprotstaviti se svakoj vojnoj agresiji. Za nas predaja nema smisla. Ili ćemo biti pobjednici ili ćemo postati mučenici - napisao je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi na platformi X.

Zabrinjavajuća su izvješća za Amerikance kako je Iran do sada pokrenuo masovnu, ubrzanu inženjersku operaciju. Glavni cilj ovog logističkog podviga bio je raskopavanje, deblokada i ponovno aktiviranje mreže podzemnih "raketnih gradova" i lansirnih rampi, čije su ulaze zapadni "bunker buster" projektili prethodno zatrpali i urušili.

Prema obavještajnim podacima i satelitskim snimkama koji su procurili u javnost sredinom svibnja, iranska vojska i Islamska revolucionarna garda (IRGC) iskoristile su zatišje u borbama kako bi provele opsežne iskope na ključnim planinskim masivima unutar zemlje.

Iranska doktrina "strateške dubine" godinama se oslanjala na masivne podzemne labirinte ukopane stotinama metara ispod površine. Iako su u ranijim fazama sukoba zapadni zrakoplovi preciznim bombardiranjem uspješno zatvorili silose i ulazno-izlazne tunele, sama infrastruktura duboko u stijeni ostala je uglavnom netaknuta.

Izrael

Ni Izrael ne sjedi skršetnih ruku. Židovska država je ušla u najviši stupanj pripravnosti od početka trenutačnog primirja s Iranom, budući da su američke i izraelske snage sada dovršile pripreme za ponovnu vojnu akciju protiv Islamske Republike, pri čemu bi borbene operacije mogle ubrzo ponovno započeti.