Obavijesti

News

Komentari 0
PRIMIRJE NA APARATIMA

Trump najavio moguće napade do kraja ovog tjedna. Iran: Spremni smo za eskalaciju!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 2 min
Trump najavio moguće napade do kraja ovog tjedna. Iran: Spremni smo za eskalaciju!
Foto: Reuters/Profimedia

Zabrinjavajuća su izvješća kako je Iran do sada pokrenuo masovnu, ubrzanu inženjersku operaciju. Glavni cilj ovog logističkog podviga bio je raskopavanje, deblokada i ponovno aktiviranje mreže podzemnih "raketnih gradova"

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je rekao da će Sjedinjene Države možda morati ponovno napasti Iran i dodao da je bio samo sat vremena nadomak odluci o napadu prije nego što ga je odlučio odgoditi. 

Tek me sat vremena danas dijelilo od toga da donesem odluku o napadu - rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući. Kazao je i da iranski čelnici mole da se postigne dogovor, ali da će, ne postigne li se, u predstojećim danima uslijediti novi američki napad. 

 - Dakle, mislim dva ili tri dana, možda petak, subota, nedjelja, tako nešto, možda početkom sljedećeg tjedna, u ograničenom vremenu jer im ne možemo dopustiti da imaju novo nuklearno oružje - rekao je Trump.

I KUBA NA TAPETI Trump: Možda opet napadnemo Iran do kraja ovog tjedna!
Trump: Možda opet napadnemo Iran do kraja ovog tjedna!

S druge strane dijametralno suprotni signali.

- Iran je ujedinjen i odlučno spreman suprotstaviti se svakoj vojnoj agresiji. Za nas predaja nema smisla. Ili ćemo biti pobjednici ili ćemo postati mučenici - napisao je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi na platformi X.

Zabrinjavajuća su izvješća za Amerikance kako je Iran do sada pokrenuo masovnu, ubrzanu inženjersku operaciju. Glavni cilj ovog logističkog podviga bio je raskopavanje, deblokada i ponovno aktiviranje mreže podzemnih "raketnih gradova" i lansirnih rampi, čije su ulaze zapadni "bunker buster" projektili prethodno zatrpali i urušili.

Prema obavještajnim podacima i satelitskim snimkama koji su procurili u javnost sredinom svibnja, iranska vojska i Islamska revolucionarna garda (IRGC) iskoristile su zatišje u borbama kako bi provele opsežne iskope na ključnim planinskim masivima unutar zemlje.

Iranska doktrina "strateške dubine" godinama se oslanjala na masivne podzemne labirinte ukopane stotinama metara ispod površine. Iako su u ranijim fazama sukoba zapadni zrakoplovi preciznim bombardiranjem uspješno zatvorili silose i ulazno-izlazne tunele, sama infrastruktura duboko u stijeni ostala je uglavnom netaknuta.

Izrael

Ni Izrael ne sjedi skršetnih ruku. Židovska država je ušla u najviši stupanj pripravnosti od početka trenutačnog primirja s Iranom, budući da su američke i izraelske snage sada dovršile pripreme za ponovnu vojnu akciju protiv Islamske Republike, pri čemu bi borbene operacije mogle ubrzo ponovno započeti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drniš se zauvijek oprostio od Luke: Aleksić priznao ubojstvo
STRAVIČAN ZLOČIN

Drniš se zauvijek oprostio od Luke: Aleksić priznao ubojstvo

Grad Drniš zavijen je u crno nakon tragedije u kojoj je ubijen 19-godišnji Luka. Njega je tijekom dostave pizze na terasi obiteljske kuće ubio Kristijan Aleksić (50). Policija ga je uhitila dan kasnije
FOTO Pogledajte kako se srušio most u BiH: Obustavljen je i promet na granici...
UŽAS

FOTO Pogledajte kako se srušio most u BiH: Obustavljen je i promet na granici...

Zbog oštećenja na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška (HR) i Gradiška (BiH) prekinut je promet u oba smjera, javlja HAK
Jača eksplozija u Sl. Brodu! Policija objavila što se dogodilo
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jača eksplozija u Sl. Brodu! Policija objavila što se dogodilo

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba niti drugih oštećenja. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026