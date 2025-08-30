Žalbeni sud odlučio da je većina Trumpovih carina nezakonita, a on uzvraća: 'Ostaju na snazi'

Američki žalbeni sud presudio je u petak da je većina carina koje je nedavno uveo predsjednik SAD-a Donald Trump nezakonita, što potkopava njegovo korištenje carina kao ključnog oružja u međunarodnoj ekonomskoj politici.

Trump je u svom drugom mandatu učinio carine osnovom američke vanjske politike, koristeći ih za politički pritisak kako bi u pregovorima dogovorio povoljnije trgovinske uvjete sa zemljama koje izvoze u SAD.

Carine Trumpovoj administraciji daju prednost da izvuče ekonomske ustupke od trgovinskih partnera, ali su, također, izazvale veliku nesigurnost na svjetskim financijskim tržištima.

Odluka Američkog žalbenog suda u Washingtonu bavila se zakonitošću Trumpovih tzv. „recipročnih” carina, koje je nametnuo u veljači protiv Kine, Kanade i Meksika, a u travnju i većini drugih zemalja u svijetu.

Odluka suda ne utječe na carine uvedene na temelju drugih pravnih ovlasti, poput Trumpovih carina na uvoz čelika i aluminija.

Očekuje se da će se na slučaj uložiti žalba Vrhovnom sudu SAD-a.

Trgovinski deficit – izvanredno stanje

Trump je uvođenje carina opravdao Zakonom o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA), koji predsjedniku daje ovlasti za rješavanje "neobičnih i izvanrednih" prijetnji tijekom nacionalnih izvanrednih stanja.

Trump je u travnju proglasio nacionalnu izvanrednu situaciju zbog toga što SAD već desetljećima više uvozi nego što izvozi, pa smatra da golemi trgovinski deficit potkopava američke proizvodne kapacitete i vojnu spremnost.

Žalbeni sud presudio je u dva slučaja - jedan koji je pokrenulo pet malih američkih tvrtki, a drugi 12 američkih saveznih država predvođenih demokratima, koje tvrde da IEEPA ne omogućuje uvođenje carina.

Prema tužbama, Ustav daje Kongresu, a ne predsjedniku ovlasti za uvođenje poreza i carina, a svako delegiranje te ovlasti mora biti i eksplicitno i ograničeno.

Američki Sud za međunarodnu trgovinu sa sjedištem u New Yorku presudio je 28. svibnja protiv Trumpove carinske politike, rekavši da je predsjednik prekoračio svoje ovlasti kada je uveo oba seta spornih carina.

Drugi sud u Washingtonu presudio je da IEEPA ne odobrava Trumpove carine, a vlada se također žalila na tu odluku. Najmanje osam tužbi osporilo je Trumpovu carinsku politiku, uključujući jednu koju je podnijela Kalifornija.

Trump: Carine ostaju na snazi

Ubrzo nakon presude Žalbenog suda, Trump je u petak navečer putem društvenih mreža poručio da je ta presuda netočna i da carine ostaju na snazi.

„Sve carine ostaju na snazi! Danas je visoko stranački Žalbeni sud netočno rekao da bi naše carine trebalo ukinuti, ali oni znaju da će Sjedinjene Američke Države na kraju pobijediti", poručio je Trump.