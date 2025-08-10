Obavijesti

News

Komentari 0
DELOŽACIJA

Trump najavio: 'Protjerat ću beskućnike iz Washingtona!'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump najavio: 'Protjerat ću beskućnike iz Washingtona!'
Foto: Jonathan Ernst

Bijela kuća odbila je objasniti koje će zakonske ovlasti Trump upotrijebiti za deložaciju ljudi iz Washingtona. Predsjednik, republikanac, u gradu kontrolira samo zemljišta i zgrade u saveznom vlasništvu

Američki predsjednik Donald Trump obećao je u nedjelju protjerati beskućnike iz glavnog grada i pritvoriti kriminalce, dok gradonačelnik Washingtona tvrdi da se grad ne suočava s porastom kriminala.

"Beskućnici se moraju iseliti, ODMAH. Dat ćemo vam smještaj, ali DALEKO od glavnog grada. Kriminalci, vi se ne morate seliti. Vas ćemo staviti u zatvor, gdje vam je i mjesto", objavio je Trump na platformi Truth Social.

Bijela kuća odbila je objasniti koje će zakonske ovlasti Trump upotrijebiti za deložaciju ljudi iz Washingtona. Predsjednik, republikanac, u gradu kontrolira samo zemljišta i zgrade u saveznom vlasništvu.

Prema Community Partnershipu, organizaciji koja radi na smanjenju beskućništva u Washingtonu, svake noći u gradu s oko 700.000 stanovnika 3782 osobe doživljavaju beskućništvo.

PIŠE: BORIS RAŠETA Niti Putin, a niti Trump nemaju zamisao dostojanstvenog mira.
Niti Putin, a niti Trump nemaju zamisao dostojanstvenog mira.

Većina beskućnika nalazi se u hitnim skloništima ili prijelaznom smještaju. Oko 800 ih se smatra beskućnicima ili "na ulici", kažu iz organizacije.

Gradonačelnica Washingtona, iz redova demokrata, Muriel Bowser, izjavila je u nedjelju da glavni grad "ne doživljava porast kriminala".

"Istina je da smo imali strašan porast kriminala 2023., ali ovo nije 2023.", rekla je Bowser u emisiji The Weekend na MSNBC-u. "Posljednje dvije godine uložili smo trud u smanjenje nasilnog kriminala u ovom gradu, spuštajući ga na najnižu razinu u 30 godina."

Bowser je u nedjelju istaknula predsjednikovu mogućnost da pozove Nacionalnu gardu ako želi, što je taktika kojom se administracija nedavno koristila u Los Angelesu nakon imigracijskih prosvjeda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'
NAKON OPERACIJE SRCA

Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'

Hrvatski premijer Andrej Plenković smršavio je 15-ak kilograma u zadnjih nekoliko mjeseci, a najviše mu je pomogla promjena prehrane.
U Rogotinu našli mrtvu bebu
STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće

Žena je rodila kod kuće. Ne zna se je li beba rođena živa. Mještani su u šoku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025