Američki predsjednik Donald Trump je rekao da bi strane tvrtke koje ulažu u Sjedinjenim Američkim Državama trebale zapošljavati i obučavati američke radnike
Trump nakon imigracijske racije tvrdi: Tvrtke bi trebale obučavati američke radnike
Tako je komentirao prošlotjednu raciju u tvornici južnokorejskog proizvođača automobila Hyundai u saveznoj državi Georgiji. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social pozvao "sve strane tvrtke koje ulažu u Sjedinjene Države da poštuju imigracijske zakone naše zemlje".
"Vaša ulaganja su dobrodošla i potičemo vas da ZAKONITO dovodite svoje veoma pametne ljude, s velikim tehničkim talentom, da stvaraju proizvode svjetske klase, a mi ćemo vam to brzo i zakonski omogućiti", nastavio je Trump.
"Ono što tražimo zauzvrat jest da zapošljavate i obučavate američke radnike", dodao je.
Američke vlasti su u četvrtak izvele raciju u tvornici automobilskih baterija.
Državna odvjetnica Margaret Heap je u petak govorila o "preko 400 nezakonitih radnika koji su identificirani i uhićeni".
"Cilj ove operacije jest smanjiti nezakonita zaposlenja i spriječiti poslodavce da stječu nepoštenu prednost zapošljavanjem nezakonitih radnika. Drugi cilj jest zaštiti nezakonite radnike od izrabljivanja", dodala je.
Uhićenja su dovela do diplomatskih napetosti između Washingtona i Seula.
Gospodarske aktivnosti tvrtki koje ulažu u SAD te prava i interesi njegovih državljana ne bi trebali biti narušeni na "nepošten način", kazao je glasnogovornik južnokorejskog ministarstva vanjskih poslova u petak.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+