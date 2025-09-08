Trump nakon imigracijske racije tvrdi: Tvrtke bi trebale obučavati američke radnike

Tako je komentirao prošlotjednu raciju u tvornici južnokorejskog proizvođača automobila Hyundai u saveznoj državi Georgiji. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social pozvao "sve strane tvrtke koje ulažu u Sjedinjene Države da poštuju imigracijske zakone naše zemlje".

"Vaša ulaganja su dobrodošla i potičemo vas da ZAKONITO dovodite svoje veoma pametne ljude, s velikim tehničkim talentom, da stvaraju proizvode svjetske klase, a mi ćemo vam to brzo i zakonski omogućiti", nastavio je Trump.

"Ono što tražimo zauzvrat jest da zapošljavate i obučavate američke radnike", dodao je.

Američke vlasti su u četvrtak izvele raciju u tvornici automobilskih baterija.

Državna odvjetnica Margaret Heap je u petak govorila o "preko 400 nezakonitih radnika koji su identificirani i uhićeni".

"Cilj ove operacije jest smanjiti nezakonita zaposlenja i spriječiti poslodavce da stječu nepoštenu prednost zapošljavanjem nezakonitih radnika. Drugi cilj jest zaštiti nezakonite radnike od izrabljivanja", dodala je.

Uhićenja su dovela do diplomatskih napetosti između Washingtona i Seula.

Gospodarske aktivnosti tvrtki koje ulažu u SAD te prava i interesi njegovih državljana ne bi trebali biti narušeni na "nepošten način", kazao je glasnogovornik južnokorejskog ministarstva vanjskih poslova u petak.