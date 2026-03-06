Obavijesti

MONROEVA DOKTRINA 2.0

Trump: Nakon Irana, Kuba je samo pitanje vremena

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Jonathan Ernst

Nakon što su američke specijalne snage u siječnju uhitile venezuelanskog predsjednika Madura, Kuba je ostala bez svog glavnog opskrbljivača naftom i najbližeg regionalnog saveznika

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u Bijeloj kući da su iranske mornarica i zračne snage praktički uništene u aktualnim američko-izraelskim napadima.

 - Njihova mornarica je gotova, izgubili su 24 broda u tri dana, to je puno brodova - rekao je Trump.

Dodao je da Iran više nema ni zračne snage ni protuzračnu obranu.

 - Nemaju zračne snage, nemaju protuzračnu obranu, svi njihovi avioni su nestali - rekao je Trump.

Prema njegovim riječima, uništeno je i oko 60 posto iranskih projektila te 64 posto lansera projektila. Trump je u istom obraćanju zaprijetio i Kubi, poručivši da Sjedinjene Države zasad žele "prvo završiti s Iranom", ali da je Kuba "pitanje vremena".

Odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Kube dosegnuli su točku ključanja, a prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa o svrgavanju komunističke vlade u Havani postale su nikad izravnije. Nakon uspješne vojne operacije u Venezueli koja je rezultirala uhićenjem predsjednika Nicolása Madura, Trumpova administracija usmjerila je pažnju na karipski otok.

Cuba says power grid back online, blames US oil blockade for blackout
Foto: Norlys Perez

Ključni instrument Trumpove strategije je nemilosrdna ekonomska blokada, usmjerena prvenstveno na energetski sektor. Nakon što su američke specijalne snage u siječnju uhitile venezuelanskog predsjednika Madura, Kuba je ostala bez svog glavnog opskrbljivača naftom i najbližeg regionalnog saveznika. Washington je odmah potom uveo potpunu blokadu isporuke nafte, zaprijetivši carinama svakoj državi koja pokuša dostaviti gorivo otoku. Posljedice su katastrofalne. Gotovo nikakve količine nafte više ne stižu na Kubu, a ekonomija je u slobodnom padu.

