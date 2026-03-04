Veći dio Kube ostao bez struje!

Kuba je posljednjih godina doživjela niz velikih nestanaka struje, čak i prije nego što su Sjedinjene Države prekinule isporuke nafte najvećem karipskom otoku. Kubanska vlada pripisuje svoju ekonomsku krizu desetljećima ekonomskih sankcija SAD-a. Nedavni prekid isporuka nafte iz Venezuele i Meksika zbog američkog pritiska pogoršao je postojeće nestašice.

Sindikat elektroprivrede UNE rekao je da radi na obnavljanju usluga te da je nestanak struje pogodio otok od središnje pokrajine Camaguey do Pinar del Ria na krajnjem zapadu.

Termoelektrana Felton 1, smještena u pokrajini Holguin na istoku Kube, i dalje je u pogonu i aktivirani su protokoli za oporavak, priopćilo je kubansko ministarstvo energetike.

Venezuela, glavni dobavljač nafte Kubi, nije slala pošiljke od prosinca. Njezin predsjednik Nicolas Maduro zarobljen je u američkom napadu na glavni grad početkom siječnja, nakon čega SAD kontrolira izvoz nafte iz zemlje.

Meksiko je rekao da će zaustaviti opskrbu nakon što je SAD zaprijetio carinama zemljama koje opskrbljuju Kubu naftom.

Zbog čestih nestanaka struje kubanska je vlada ograničila brojne ključne usluge.