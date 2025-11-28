Obavijesti

REAKCIJE NAKON PUCNJAVE

Trump nakon napada kod Bijele kuće tvrdi: 'Trajno pauziram migracije iz Trećeg svijeta'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Anna Rose Layden/REUTERS

Trump je kazao da će okončati sve savezne pogodnosti i subvencije za "negrađane", dodajući da će "denaturalizirati migrante koji potkopavaju mir u zemlji"

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da će njegova administracija "trajno pauzirati" migracije iz svih "zemalja trećeg svijeta" kako bi se američkom sustavu omogućio potpun oporavak. Trump nije imenovao nijednu državu niti objasnio što je mislio pod izrazima "zemlje trećeg svijeta" ni "trajna pauza". Rekao je da će plan uključivati slučajeve koje je odobrila administracija bivšeg predsjednika Joe Bidena.

"Trajno ću pauzirati migracije iz svih zemalja trećeg svijeta kako bih sustavu Sjedinjenih Američkih Država omogućio potpun oporavak, okončao sve milijune Bidenovih nezakonitih ulazaka, uključujući one odobrene automatskog olovkom Pospanog Joe Bidena, i uklonio bilo koga tko nije koristan za SAD", rekao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

NAPADAČ RANJEN Umrla pripadnica (20) vojske koja je upucana kod Bijele kuće. Hitno se oglasio Trump
Trump je kazao da će okončati sve savezne pogodnosti i subvencije za "negrađane", dodajući da će "denaturalizirati migrante koji potkopavaju mir u zemlji" i deportirati bilo kojeg stranog državljanina za koje se bude smatralo da ovise o javnim potporama, da su sigurnosni rizik ili da su "nekompatibilni sa zapadnom civilizacijom".

Bijela kuća i američka služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) nisu zasad odgovorili na Reutersov zahtjev za komentarom.

Do Trumpovih komentara je došlo nakon smrti pripadnice Nacionalne garde, ustrijeljene iz zasjede blizu Bijele kuće, za koju su istražitelji rekli da je odgovoran afganistanski državljanin.

PODLEGLI TEŠKIM OZLJEDAMA Trump reagirao na pucnjavu kod Bijele kuće: 'Životinja koja je pucala platit će visoku cijenu'
Ranije su dužnosnici ministarstva domovinske sigurnosti rekli da je Trump naredio veliku reviziju azila koje je odobrila Bidenova administracija i takozvanih zelenih karata izdanih državljanima 19 zemalja.

Navodni napadač je dobio azil ove godine dok je predsjednik već bio Trump, prema dokumentu američke vlade u koji je uvid imao Reuters.

USCIS je u srijedu do daljnjega prestao procesuirati sve imigracijske zahtjeve vezane za državljane Afganistana.

"Svrha jest pokušati ostvariti veliko smanjenje nezakonitih i remetilačkih populacija", objasnio je Trump.

