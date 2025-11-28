U Bijeloj kući uvedene su zbog tog incidenta najstrože mjere sigurnosti
Umrla pripadnica (20) vojske koja je upucana kod Bijele kuće. Hitno se oglasio Trump
Umrla je Sarah Beckstrom, jedna od dvije pripadnice Nacionalne garde upucane u Washingtonu, rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump.
"Sarah Beckstrom iz Zapadne Virginije, jedna od pripadnica Nacionalne garde o kojima govorimo, vrlo cijenjena, mlada, veličanstvena osoba... Upravo je preminula. Više nije s nama“, rekao je Trump u svom prvom obraćanju uživo od pucnjave.
Podsjetimo, dvoje ljudi ustrijeljeno je u srijedu u Washingtonu nedaleko od Bijele kuće, dok je policija u Washingtonu objavila da se pucnjava dogodila jedan blok od Bijele kuće te da je jedan sumnjivac u pritvoru.
Dvojica vojnika "teško su ranjena", napisao je na Truth Socialu predsjednik Donald Trump koji se nalazio na Floridi u povodu Dana zahvalnosti.
I počinitelj je teško ranjen, a "skupo će platiti" za svoj čin, dodao je Trump.
U Bijeloj kući uvedene su zbog tog incidenta najstrože mjere sigurnosti.
