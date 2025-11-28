Obavijesti

NAPADAČ RANJEN

Umrla pripadnica (20) vojske koja je upucana kod Bijele kuće. Hitno se oglasio Trump

Piše HINA,
Foto: Američka nacionalna garda

U Bijeloj kući uvedene su zbog tog incidenta najstrože mjere sigurnosti

Umrla je Sarah Beckstrom, jedna od dvije pripadnice Nacionalne garde upucane u Washingtonu, rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump.

"Sarah Beckstrom iz Zapadne Virginije, jedna od pripadnica Nacionalne garde o kojima govorimo, vrlo cijenjena, mlada, veličanstvena osoba... Upravo je preminula. Više nije s nama“, rekao je Trump u svom prvom obraćanju uživo od pucnjave.

Foto: Američka nacionalna garda

Podsjetimo, dvoje ljudi  ustrijeljeno je  u srijedu u Washingtonu nedaleko od Bijele kuće, dok je policija u Washingtonu objavila  da se pucnjava dogodila jedan blok od Bijele kuće te da je jedan sumnjivac u pritvoru. 

PODLEGLI TEŠKIM OZLJEDAMA Trump reagirao na pucnjavu kod Bijele kuće: 'Životinja koja je pucala platit će visoku cijenu'
Trump reagirao na pucnjavu kod Bijele kuće: 'Životinja koja je pucala platit će visoku cijenu'

Dvojica vojnika "teško su ranjena", napisao je na Truth Socialu predsjednik Donald Trump koji se nalazio na Floridi u povodu Dana zahvalnosti.

I počinitelj je teško ranjen, a "skupo će platiti" za svoj čin, dodao je Trump.

U Bijeloj kući uvedene su zbog tog incidenta najstrože mjere sigurnosti.

