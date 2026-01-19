Obavijesti

'NATO IH UPOZORAVAO'

Trump se obrušio na Dansku: 'Nije uklonila rusku prijetnju s Grenlanda, sad je vrijeme za to'

Piše HINA,
Foto: Evelyn Hockstein

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da Danska nije uspjela učiniti ništa kako bi uklonila "rusku prijetnju" s Grenlanda te je rekao: "Sada je vrijeme i to će biti učinjeno!"

"NATO već 20 godina govori Danskoj da "mora ukloniti rusku prijetnju s Grenlanda". Nažalost, Danska nije uspjela ništa učiniti u tom pitanju", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži u svojem vlasništvu pod nazivom Truth Social.

Bijela kuća, dansko predsjedništvo Europskom unijom i dansko ministarstvo vanjskih poslova nisu odmah odgovorili na Reutersov zahtjev za komentar.

Trump je više puta inzistirao da neće pristati ni na što manje od vlasništva nad Grenlandom, autonomnim teritorijem Danske.

Rusi oduševljeni Trumpovim 'udarom' na Europu. Medvedev: 'SAD se priprema napasti...'

Čelnici Danske i Grenlanda ustraju na tome da otok nije na prodaju i ne želi biti dio Sjedinjenih Država.

Trump je u subotu zaprijetio valom povećanja carina europskim saveznicima dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

Sve veća prisutnost Kine i Rusije čini Grenland vitalnim za sigurnosne interese SAD-a, tvrdi Trump.

Danski i drugi europski dužnosnici istaknuli su da je Grenland već obuhvaćen NATO-ovim savezom o kolektivnoj sigurnosti.

