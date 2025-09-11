Obavijesti

TAOCI

Trump nazvao, Lukašenko je reagirao: Bjelorusi oslobodili 52 zatvorenika iz Litve, Poljske...

Piše HINA,
Bjeloruska novinska agencija Belta je objavila da se među 52 oslobođenih nalazi 14 stranih državljana iz Litve, Latvije, Poljske, Francuske, Velika Britanije i Njemačke

Bjelorusija je pustila na slobodu 52 zatvorenika raznih nacionalnosti i sada su s američkim izaslanstvom koje je pregovaralo o njihovom oslobađanju na putu za Litvu, rekao je u četvrtak glasnogovornik američkog veleposlanstva u Vilniusu.

Predsjednik Donald Trump je ranije uputio poziv bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku da oslobodi zatvorenike koje je američki predsjednik opisao kao "taoce".

"Američko izaslanstvo predvođeno Johnom Coaleom, predstavnikom američkog predsjednika, na putu je za Vilnius nakon pregovora u Minsku, s 52 oslobođena zatvorenika raznih nacionalnosti", rekao je glasnogovornik veleposlanstva.

Ovo je do sada najveća skupina zatvorenika koje je Lukašenko pomilovao. Bjeloruski šef države nastoji obnoviti veze sa SAD-om nakon dugogodišnje izolacije i sankcija toj bivšoj sovjetskoj republici.

Trump je prošli mjesec pozvao Lukašenka da oslobodi sveukupno između 1300 i 1400 zatvorenika. Američki predsjednik je 15. kolovoza rekao da je telefonirao autoritarnom Lukašenku samo nekoliko sati prije svog samita na Aljasci s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te da se razgovor fokusirao na oslobađanje političkih zatvorenika.

Bjeloruska novinska agencija Belta je objavila da se među 52 oslobođenih nalazi 14 stranih državljana iz Litve, Latvije, Poljske, Francuske, Velika Britanije i Njemačke.

Belta također prenosi izjavu Coalea, iskusnog odvjetnika koji djeluje u ime Trumpa, da je američki predsjednik rekao Lukašenku da SAD žele ponovo otvoriti veleposlanstvo u Minsku.

Ranije je Lukašenko pozdravio Coalea u Minsku, dodaje Belta. Coale je predao Trumpovo pismo na engleskom jeziku Lukašenku s potpisom "Donald", pokazala je Belta.

"Ako Donald inzistira da je spreman primiti sve ove oslobođene zatvorenike, Bog vas blagoslovio, pokušajmo postići globalni dogovor, kako gospodin Trump voli reći, veliki dogovor", rekao je Lukašenko, koji je također pohvalio američkog čelnika zbog napora koje ulaže u postizanju mirovnog sporazuma u Ukrajini.

Lukašenko, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, autoritarno vodi Bjelorusiju već više od tri desetljeća. Sve do nedavno je govorio da nije spreman osloboditi "banditie" koji bi mogli "povesti rat" protiv države.

Trump se laskavim riječima obratio iskusnom vođi kojeg je Zapad dugo tretirao kao izopćenika i rekao da se planira s njim sastati. Prošli tjedan ga je opisao kao "vrlo cijenjenog čovjeka, snažnu osobu, snažnog vođu".

Bjelorusija dijeli granicu s Ukrajinom i tri zemlje članice NATO-a. Lukašenko je dopustio Putinu da koristi bjeloruski teritorij za invaziju na Ukrajinu, ali se nikada nije direktno umiješao u rat.

