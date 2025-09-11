Tko je Erika Kirk? Ostala sama s dvoje djece. Nekoliko sati prije atentata objavila stih iz psalma

U Americi je ubijen Charlie Kirk, najpoznatiji desničarski aktivist i bliski suradnik Donalda Trumpa, konzervativni vođa i osnivač organizacije Turning Point USA. Ubijen je metkom u vrat s otprilike 200 metara na jednom od skupova na kojima je pričao. Ubojica je i dalje u bijegu. Charlie je bio u braku s Erikom Kirk. Imaju dvoje male djece.

Tko je Erika Kirk?

Erika Kirk (36), rođena je kao Erika Lane Frantzve u Scottsdaleu u Arizoni. U mladosti se istaknula kao sportašica, igrajući košarku za žensku ekipu Sveučilišta Regis u Coloradu. Njezina ljepota i karizma donijele su joj titulu Miss Arizone 2012. godine, nakon čega je predstavljala svoju saveznu državu na nacionalnom izboru za Miss SAD-a.

Nakon karijere u svijetu mode i zabave, gdje je radila kao model, glumica pa čak i casting direktorica od New Yorka do Kine, Erika se posvetila akademskom obrazovanju i poduzetništvu. Na Sveučilištu Liberty stekla je titulu Juris Master te doktorat iz biblijskih studija i kršćanskog vodstva. Svoju strast prema vjeri pretočila je u konkretne projekte – osnovala je brend odjeće s kršćanskim porukama PROCLAIM, a također je i voditeljica popularnog podcasta "Midweek Rise Up", u kojem kroz razgovore o biblijskom vodstvu nastoji osnažiti druge. Osim poduzetničkih pothvata, Erika je i osnivačica neprofitne organizacije "Everyday Heroes Like You", posvećene promicanju i podršci manje poznatim humanitarnim inicijativama u zajednici.

Radi i kao agentica za nekretnine u prestižnoj tvrtki Corcoran Group.

Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram

Obitelj i vjera

Unatoč bogatoj karijeri, Erika je na svojim društvenim mrežama i u javnim istupima uvijek naglašavala da su joj uloge supruge i majke najvažnije.

"Iznad svega, Erika cijeni svoju ulogu supruge Charlieja Kirka i majke njihovog dragocjenog sina i kćeri", stoji u njezinoj službenoj biografiji.

Par se vjenčao u svibnju 2021. godine u Scottsdaleu, a u braku su dobili dvoje djece: kćer rođenu u kolovozu 2022. i sina rođenog u svibnju 2024. godine.

Njezine objave na Instagramu, gdje je prati više od pola milijuna ljudi, često su bile ispunjene dirljivim obiteljskim trenucima.

U jednoj od objava opisala je supruga kao "silu" koja se "ne boji tamo gdje drugi posustaju". Dirljivi videozapisi, poput onog u kojem Charlie kupuje njihovoj kćeri malene ljubičaste sandale, svjedoče o dubokoj obiteljskoj povezanosti.

Vjera je bila temelj njihovog zajedničkog života. Samo nekoliko sati prije atentata, Erika je na društvenoj mreži X objavila stih iz Psalma 46:1: "Bog nam je utočište i snaga, pomoć prisutna u nevolji", objava koja je nakon tragičnih događaja dobila zlokobno, proročansko značenje.

Tragedija koja je potresla Ameriku

Život obitelji Kirk nepovratno je uništen 10. rujna 2025. godine. Tijekom događaja u sklopu turneje "American Comeback Tour" na Sveučilištu Utah Valley, dok je pred tisućama ljudi odgovarao na pitanja publike, Charlie Kirk je pogođen smrtonosnim hicem u vrat.

Prema izvorima, metak je ispaljen s otprilike 200 metara.

Unatoč hitnoj medicinskoj intervenciji i operaciji, Kirk je podlegao ozljedama. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je i američki predsjednik Donald Trump, koji je na svojoj društvenoj mreži Truth Social izrazio tugu zbog "gnusnog atentata".

"Veliki, pa čak i legendarni Charlie Kirk je mrtav. Nitko nije bolje razumio srce mladih u Americi", napisao je Trump, uputivši sućut Eriki i obitelji.

Ubojica je i dalje u bijegu. Iako su se pojavile prvotne informacije o uhićenju osumnjičenika, policija je to kasnije demantirala, a potraga za počiniteljem se nastavlja.