SUPRUGA UBIJENOG AKTIVISTA

Tko je Erika Kirk? Ostala sama s dvoje djece. Nekoliko sati prije atentata objavila stih iz psalma

Tko je Erika Kirk? Ostala sama s dvoje djece. Nekoliko sati prije atentata objavila stih iz psalma
Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram

Tragedija u Americi! Desničarski lider Charlie Kirk ubijen usred skupa. Njegova supruga Erika i dvoje djece ostali bez voljenog muža i oca. Ubojica na slobodi

U Americi je ubijen Charlie Kirk, najpoznatiji desničarski aktivist i bliski suradnik Donalda Trumpa, konzervativni vođa i osnivač organizacije Turning Point USA. Ubijen je metkom u vrat s otprilike 200 metara na jednom od skupova na kojima je pričao. Ubojica je i dalje u bijegu. Charlie je bio u braku s Erikom Kirk. Imaju dvoje male djece.

Charlie Kirk fatally shot at Utah Valley University event A memorial for Charlie Kirk, who was shot and killed in Utah, at the Turning Point USA headquarters in Phoenix
Tko je Erika Kirk?

Erika Kirk (36), rođena je kao Erika Lane Frantzve u Scottsdaleu u Arizoni. U mladosti se istaknula kao sportašica, igrajući košarku za žensku ekipu Sveučilišta Regis u Coloradu. Njezina ljepota i karizma donijele su joj titulu Miss Arizone 2012. godine, nakon čega je predstavljala svoju saveznu državu na nacionalnom izboru za Miss SAD-a.

1993. - 2025. Tko je bio ubijeni Trumpov saveznik Charlie Kirk: 'Mlad je postao snažno lice desnice...'
Tko je bio ubijeni Trumpov saveznik Charlie Kirk: 'Mlad je postao snažno lice desnice...'

Nakon karijere u svijetu mode i zabave, gdje je radila kao model, glumica pa čak i casting direktorica od New Yorka do Kine, Erika se posvetila akademskom obrazovanju i poduzetništvu. Na Sveučilištu Liberty stekla je titulu Juris Master te doktorat iz biblijskih studija i kršćanskog vodstva. Svoju strast prema vjeri pretočila je u konkretne projekte – osnovala je brend odjeće s kršćanskim porukama PROCLAIM, a također je i voditeljica popularnog podcasta "Midweek Rise Up", u kojem kroz razgovore o biblijskom vodstvu nastoji osnažiti druge. Osim poduzetničkih pothvata, Erika je i osnivačica neprofitne organizacije "Everyday Heroes Like You", posvećene promicanju i podršci manje poznatim humanitarnim inicijativama u zajednici.

Radi i kao agentica za nekretnine u prestižnoj tvrtki Corcoran Group.

Charlie Kirk, Close Trump Ally 1993-2025
Foto: MRSERIKAKIRK/Instagram

Obitelj i vjera

Unatoč bogatoj karijeri, Erika je na svojim društvenim mrežama i u javnim istupima uvijek naglašavala da su joj uloge supruge i majke najvažnije.

"Iznad svega, Erika cijeni svoju ulogu supruge Charlieja Kirka i majke njihovog dragocjenog sina i kćeri", stoji u njezinoj službenoj biografiji.

Par se vjenčao u svibnju 2021. godine u Scottsdaleu, a u braku su dobili dvoje djece: kćer rođenu u kolovozu 2022. i sina rođenog u svibnju 2024. godine.

UBOJSTVO NA SVEUČILIŠTU Objava Kirkove supruge na X-u samo par sari prije atentata je simbolična? Evo što je napisala
Objava Kirkove supruge na X-u samo par sari prije atentata je simbolična? Evo što je napisala

Njezine objave na Instagramu, gdje je prati više od pola milijuna ljudi, često su bile ispunjene dirljivim obiteljskim trenucima.

U jednoj od objava opisala je supruga kao "silu" koja se "ne boji tamo gdje drugi posustaju". Dirljivi videozapisi, poput onog u kojem Charlie kupuje njihovoj kćeri malene ljubičaste sandale, svjedoče o dubokoj obiteljskoj povezanosti.

Vjera je bila temelj njihovog zajedničkog života. Samo nekoliko sati prije atentata, Erika je na društvenoj mreži X objavila stih iz Psalma 46:1: "Bog nam je utočište i snaga, pomoć prisutna u nevolji", objava koja je nakon tragičnih događaja dobila zlokobno, proročansko značenje.

IZ MINUTE U MINUTU Ubijen Trumpov bliski saveznik Charlie Kirk. Šef FBI-ja Kash Patel demantirao samog sebe...
Ubijen Trumpov bliski saveznik Charlie Kirk. Šef FBI-ja Kash Patel demantirao samog sebe...

Tragedija koja je potresla Ameriku

Život obitelji Kirk nepovratno je uništen 10. rujna 2025. godine. Tijekom događaja u sklopu turneje "American Comeback Tour" na Sveučilištu Utah Valley, dok je pred tisućama ljudi odgovarao na pitanja publike, Charlie Kirk je pogođen smrtonosnim hicem u vrat.

Prema izvorima, metak je ispaljen s otprilike 200 metara.

Unatoč hitnoj medicinskoj intervenciji i operaciji, Kirk je podlegao ozljedama. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je i američki predsjednik Donald Trump, koji je na svojoj društvenoj mreži Truth Social izrazio tugu zbog "gnusnog atentata".

"Veliki, pa čak i legendarni Charlie Kirk je mrtav. Nitko nije bolje razumio srce mladih u Americi", napisao je Trump, uputivši sućut Eriki i obitelji.

Ubojica je i dalje u bijegu. Iako su se pojavile prvotne informacije o uhićenju osumnjičenika, policija je to kasnije demantirala, a potraga za počiniteljem se nastavlja.

