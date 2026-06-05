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STRATEŠKO VAGANJE

Trump ne da ubojite rakete Njemačkoj. Boji se reakcije Putina? Lete do Moskve

Piše Filip Sulimanec,
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Trump ne da ubojite rakete Njemačkoj. Boji se reakcije Putina? Lete do Moskve
Foto: Reuters

Amerikanci trenutačno nemaju dovoljno ni za sebe, rekao je kancelar Merz

Očekuje se da će Pentagon otkazati slanje Tomahawka u Njemačku, djelomično zato što su dužnosnici zabrinuti da će Rusija to shvatiti kao eskalaciju, što predstavlja iznenađujući preokret dugoplaniranog sporazuma s jednim od najvećih američkih saveznika, piše Politico.

Američki dužnosnici strahuju da će Moskva uzvratiti ako Trumpova administracija ustraje u naporima da rasporedi precizne projektile u središtu kontinenta, navode dvojica europskih i jedan američki dužnosnik. Međutim, svaka odluka o njihovoj neisporuci povukla bi dogovor postignut tijekom Bidenove administracije i ostavila Berlin bez obrane za koju njemački čelnici kažu da im je očajnički potrebna.

Ovaj je potez dio šireg američkog povlačenja iz NATO saveza, uključujući otkazivanje raspoređivanja tisuća američkih vojnika u Njemačkoj i planove za povlačenje određenih resursa, dok SAD preokreće bliska partnerstva koja su učvršćivala te odnose generacijama.

Europa „može istupiti sada i u bliskoj budućnosti”, izjavio je ovog tjedna vojnim vođama general Alexus Grynkewich, vrhovni zapovjednik NATO-a i šef američkih snaga u Europi. Amerika će, kako je rekao, „preusmjeriti” opremu i snage drugdje.

Američki dužnosnici, iako prvenstveno strahuju od reakcije Rusije, vjerojatno su također zabrinuti zbog smanjenja američkih zaliha oružja. SAD je potrošio tisuće projektila Tomahawk i Patriot u prvim tjednima rata s Iranom. Ministar obrane Pete Hegseth izjavio je prošlog mjeseca pred Kongresom da će trebati „mjeseci i godine” kako bi se zamijenilo streljivo utrošeno u tom vojnom sukobu.

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Vjerojatni preokret oko Tomahawka posebno je uznemirujući za njemačke dužnosnike, koji žure modernizirati svoje oslabljene snage kako bi služile kao bedem protiv ruske agresije. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je prošlog mjeseca kako ne očekuje da će SAD stacionirati projektile Tomahawk u Njemačkoj zbog ograničene dostupnosti tih krstarećih projektila.

„Amerikanci trenutačno nemaju dovoljno ni za sebe”, rekao je za njemačku javnu televiziju.

Let do Moskve

S dometom do 2500 kilometara, mogli bi dosegnuti ruski teritorij ako bude potrebno. Logika iza ovog plana bila je odvratiti Moskvu od napada na Njemačku. Za usporedbu, njemački projektil Taurus ima maksimalni domet od samo 500 kilometara.

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