Trump: Ne slažem se sa Starmerom da treba priznati palestinsku državu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se ne slaže s britanskim premijerom Keirom Starmerom oko priznavanja palestinske države, govoreći nakon bilateralnog sastanka u četvrtak tijekom svog državnog posjeta.

Upitan na konferenciji za novinare o priznavanju palestinske države, Trump je rekao da se "ne slaže s premijerom po tom pitanju", dodajući da je to "zapravo jedno od naših rijetkih neslaganja."

Starmer je poručio da se on i Trump slažu oko krajnjeg cilja, a to je mir u regiji. "Apsolutno se slažemo oko potrebe za mirom i smjernicama jer je situacija u Gazi nepodnošljiva", rekao je.

Novinari su britanskog premijera pitali čeka li da Trump napusti zemlju kako bi onda formalno priznao palestinsku državu ovog vikenda.

"Jasno sam iznio svoj stav krajem srpnja o vremenu priznanja, što nema nikakve veze s ovim državnim posjetom", odgovorio je.

„Razgovarao sam o tome s američkim predsjednikom, kao što se i očekuje između dvojice čelnika koji se međusobno poštuju i vole te žele postići bolje rješenje na najbolji mogući način“, dodao je.

List Times izvijestio je u srijedu da će Velika Britanija ovog vikenda formalno priznati palestinsku državu.

Starmer je u srpnju upozorio da bi Britanija mogla priznati Palestinu ako Izrael ne poduzme korake za ublažavanje patnje u Gazi i ne postigne primirje u gotovo dvogodišnjem ratu s Hamasom.

List Times napisao je, bez navođenja izvora, da će Britanija objaviti izjavu nakon što američki predsjednik završi svoj posjet Britaniji u četvrtak.

Trump „riješio sedam ratova“

Predsjednik Sjedinjenih Država rekao je da ga je ruski kolega Vladimir Putin „iznevjerio“, nakon zastoja u mirovnim naporima uslijed tjedana ruskih napada na Ukrajinu.

Trump je sugerirao da je u početku mislio da je rat, za koji je ranije tvrdio da ga može završiti u roku od jednog dana od ulaska u Bijelu kuću, „najlakši“ od svih sukoba koji su trebali razrješenje.

No, čini se da mirovni sporazum nije ništa bliže unatoč mjesecima pregovora koje vodi Washington, a Trumpovi ultimatumi i rokovi postavljeni pred ruskog čelnika da se uključi u prijedloge i dalje su bez očitih rezultata.

Na pitanje tijekom svog državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu jesu li pregovori trenutačno na mrtvoj točki, američki predsjednik rekao je da ljudi „ginu i osjećam da imam obvezu to riješiti zbog toga“.

Tijekom konferencije za novinare na premijerovu imanju Chequers Trump je rekao da mu je „velika čast reći vam da smo riješili sedam ratova, sedam ratova, ratova koji su bili nerješivi, ratova koji se nisu mogli pregovarati ni završiti, SAD je riješio sedam takvih."

No onaj u Ukrajini nije riješen, a Putin ga je, kaže Trump, "iznevjerio."

„Stvarno me iznevjerio. Trebale su to biti Rusija i Ukrajina, ali vidjet ćemo kako će se to završiti. Mislio sam da bi to mogao biti među najlakšima u toj grupi.“

Američki predsjednik nije rekao na koje druge sukobe misli.

Trump ne pozna Mandelsona

Niti jedan od čelnika nije se spotaknuo o potencijalno neugodne teme, među kojima se ističe ona o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu i njegovim vezama s Trumpom i Starmerovim bivšim veleposlanikom u SAD-u.

Starmer je prošli tjedan smijenio Petera Mandelsona s mjesta veleposlanika u SAD-u nakon što je objavljeno da je imao bliske veze s pokojnim financijašem.

Trumpov odnos s Epsteinom također je pod lupom.

"Zapravo ga ne poznajem", rekao je Trump odgovarajući na pitanje o Mandelsonu. "Mislim da bi premijeru bilo bolje da o tome govori, to je bio izbor koji je donio."

Starmer je ponovio svoj stav: "Prošli tjedan su izašle na vidjelo neke informacije koje nisu bile dostupne kada je imenovan i kada sam donio odluku o tome, i to je vrlo jasno."