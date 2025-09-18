Obavijesti

OSJEĆA SE IZNEVJERENO...

Trump: Putin me razočarao!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

Trump je nekoliko puta iznio rokove do kojih Putin i Zelenski moraju sklopiti primirje, ali bez ikakvih promjena. Američki predsjednik sada se nalazi pod sve većim pritiskom za okončanje rata, a Lindsey Graham mjesecima maše planom carina i sankcija koje bi po njegovom uvjerenju trebale slomiti kičmu ruske ratne ekonomije

Tijekom konferencije za novinare u svojoj službenoj seoskoj rezidenciji Chequers, britanski premijer Keir Starmer je rekao da je Vladimir Putin posljednjih dana "pokazao svoje pravo lice", dodajući da moraju izvršiti "pritisak" na ruskog predsjednika. Američki predsjednik Donald Trump dijeli mišljenje, rekao je da je razočaran Putinom, naglasio da je završio sedam ratova, ali da je razočaran što isto ne može reći i za rat u Ukrajini.

 - Vrlo sam razočaran što to nismo riješili... Moje najveće razočaranje... ali nadam se da ćemo imati dobre vijesti za vas - rekao je Trump i dodao da nije bila pogreška pozvati Putina na Aljasku gdje ga je ruski predsjednik po tko zna koji put izigrao kao da je malo dijete.

Trump je na početku ponovio da mu je cilj zaustaviti rusku invaziju na Ukrajinu, istaknuvši da je očekivao da će to biti "najlakše" zahvaljujući njegovu odnosu s Vladimirom Putinom.

RUSI BIJESNI Zelenski: Dobit ćemo projektile za Patriote i HIMARS-e
Zelenski: Dobit ćemo projektile za Patriote i HIMARS-e

 - Ali on me je iznevjerio. Stvarno me iznevjerio - rekao je Trump.

Zelenski: Dobit ćemo projektile za Patriote i HIMARS-e
RUSI BIJESNI

Zelenski: Dobit ćemo projektile za Patriote i HIMARS-e

Ukrajina je do sada osigurala više od dvije milijarde dolara za kupnju američkog oružja putem NATO-ova mehanizma za Ukrajinu, po Zelenskiju.
Ukrajinci toliko 'izudarali' naftna postrojenja da Rusi razmišljaju o drastičnom potezu
UDAR NA NAFTU

Ukrajinci toliko 'izudarali' naftna postrojenja da Rusi razmišljaju o drastičnom potezu

Ukrajinski dronovi pogodili su najmanje deset rafinerija  čime je ruski kapacitet prerade nafte u jednom trenutku smanjen za gotovo petinu, te oštetili glavne ruske luke na Baltičkom moru, Ust-Lugu i Primorsk
Ruski diplomat nada se novim razgovorima sa SAD-om
OVE JESENI

Ruski diplomat nada se novim razgovorima sa SAD-om

Predsjednici SAD-a Donald Trump i Rusije Vladimir Putin sastali su se prošlog mjeseca na Aljasci, ali ti razgovori još nisu doveli do sporazuma o završetku više od tri i pol godine dugog rata u Ukrajini

