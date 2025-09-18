Trump: Putin me razočarao!

Tijekom konferencije za novinare u svojoj službenoj seoskoj rezidenciji Chequers, britanski premijer Keir Starmer je rekao da je Vladimir Putin posljednjih dana "pokazao svoje pravo lice", dodajući da moraju izvršiti "pritisak" na ruskog predsjednika. Američki predsjednik Donald Trump dijeli mišljenje, rekao je da je razočaran Putinom, naglasio da je završio sedam ratova, ali da je razočaran što isto ne može reći i za rat u Ukrajini.

- Vrlo sam razočaran što to nismo riješili... Moje najveće razočaranje... ali nadam se da ćemo imati dobre vijesti za vas - rekao je Trump i dodao da nije bila pogreška pozvati Putina na Aljasku gdje ga je ruski predsjednik po tko zna koji put izigrao kao da je malo dijete.

Trump je na početku ponovio da mu je cilj zaustaviti rusku invaziju na Ukrajinu, istaknuvši da je očekivao da će to biti "najlakše" zahvaljujući njegovu odnosu s Vladimirom Putinom.

- Ali on me je iznevjerio. Stvarno me iznevjerio - rekao je Trump.

Trump je nekoliko puta iznio rokove do kojih Putin i Zelenski moraju sklopiti primirje, ali bez ikakvih promjena. Američki predsjednik sada se nalazi pod sve većim pritiskom za okončanje rata, a Lindsey Graham mjesecima maše planom carina i sankcija koje bi po njegovom uvjerenju trebale slomiti kičmu ruske ratne ekonomije.