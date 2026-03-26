TRUMPOVA OBJAVA

Trump: 'Neka se Iran uozbilji prije nego što bude prekasno'

Piše HINA,
Sjedinjene Države ne trebaju ništa od NATO-a, rekao je također američki predsjednik u drugoj objavi, prigovarajući državama članicama Sjevernoatlantskog saveza da nisu učinile 'apsolutno ništa' kako bi mu pomogle u ratu protiv Irana

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u četvrtak Iran da se "uozbilji prije nego što bude prekasno", objavivši to na svojoj mreži Truth Social. "Iranski pregovarači su vrlo drugačiji i 'čudni', rekao je, naglasivši da u slučaju izostanka dogovora "neće biti povratka na staro i neće biti lijepo". "Oni nas 'preklinju' da sklopimo sporazum, što bi i trebali učiniti budući da su vojno uništeni, bez ikakve šanse za oporavak, a ipak javno izjavljuju da samo 'razmatraju naš prijedlog'. LAŽ!!! Bolje bi im bilo da se vrlo brzo uozbilje", istaknuo je.

Sjedinjene Države "ne trebaju ništa od NATO-a", ustvrdio je također američki predsjednik u drugoj objavi, prigovarajući državama članicama Sjevernoatlantskog saveza da nisu učinile "apsolutno ništa" kako bi mu pomogle u ratu protiv Irana.

"Nacije NATO-a nisu učinile apsolutno ništa kako bi pomogle (Sjedinjenim Državama) s ludom nacijom, sada desetkovanom, što Iran i jest", napisao je.

"Sjedinjene Države ne trebaju ništa od NATO-a, ali 'nikada ne zaboravite' ovaj vrlo važan trenutak u povijesti", dodao je u svojoj poruci napisanoj velikim tiskanim slovima.

