Trump o Bryantu: 'Čuo sam za nesreću, to su strašne vijesti'

Kobe je putovao s još četiri osobe u privatnom helikopteru koji se srušio, a nesreću nitko nije preživio.

- Kobe je bio besmrtan, ponekad svemir uzrokuje ove stvari - kazala je zvijezda NBA lige i Los Angeles Lakersa LeBron James.

- Zaprepašten sam. Riječi ne mogu niti približno opisati kako se osjećam. Ovo je nevjerojatno tužan i tragičan dan - poručila je legenda Chicago Bullsa Scottie Pippen.

- Svi igrači su maštali kako će jednog dana postati poput njega, ili poput Michaela Jordana prije njega. Teško je ovo - rekao je bivši trener Stan Van Gundy.

- Supruga Janet i ja nemamo riječi kojima bismo mogli opisati šok i tugu koju osjećamo nakon smrti Kobea Bryanta. Upućujemo molitve za njega i njegovu obitelj - napisao je najveći hokejaš svih vremena Wayne Gretzky.

- Već nam nedostaješ - objavila je NFL legenda Tom Brady.

- Ne, Bože, ne! -, objavio je na Twitteru Dwyane Wade, dok je Luka Dončić iz Dallas Mavericksa objavio tvit: "Ne molim! To ne može biti istina."

- No, no, nooooooo - napisao je hrvatski košarkaš Mario Hezonja, dok je Ivica Zubac dodao: "To ne može biti istina."

Oglasio se i američki predsjednik Donald Trump.

- Stigle su vijesti da su košarkaška legenda Kobe Bryant i još tri osobe poginuli u padu helikoptera u Kaliforniji. To je strašna vijest - napisao je Trump na twiteru.

Bryant je smatram jedinim od najboljih NBA košarkaša svih vremena. Cijelu svoju 20-godišnju karijeru je proveo u Los Angeles Lakersima osvojivši pet naslova NBA prvaka (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), dva je puta bio MVP finala (2009, 2010), jednom MVP sezone (2008), čak je 17 puta biran za nastup na “All-Star” utakmici, a 11 puta je bio članom najbolje petorke sezone.

S američkom reprezentacijom osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, te četiri godine kasnije u Londonu.

Karijeru je završio u travnju 2016. godine, a odigrao je 1.346 utakmice i oborio niz rekorda. Sa 33.643 postignuta koša nalazi se na četvrtom mjestu ljestvice svih vremena, a ispred njega su samo Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) i Lebron James (33.655). Upisao je i 7.047 skokova i 6.306 asistencija.

Bryant je rođen u 23. kolovoza 1978. u Philadelphiji, a sa šest godine se preselio u Italiju gdje je njegov otac Joe Bryanta dobio košarkaši angažman. S trinaest godina Byrant se vratio u Sjedinjene Države, a košarku je počeo igrati u srednjoškolskoj momčadi "Lower Merion High School".

Na NBA draftu 1996. izabran je kao 13. pick prve runde, a uzeli su ga Charlotte Hornetsi. Međutim, Los Angeles Lakersi su ponudili Hornetsima zamjenu ponudivši im Vladu Divca. Hornetsi su prihvatili ponudu, a Bryant je postao prvi bek koji je direktno iz srednje škole prešao u najjaču ligu na svijetu.