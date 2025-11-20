Trump o kćeri Tiffany: 'Otkazali su joj dodjelu diplome i rekli da je zbog korone. Ali nije tako...'

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je, tijekom opširnog i uglavnom neskriptiranog govora na američko-saudijskom investicijskom forumu u Washingtonu, iznio novu teoriju zavjere. Optužio je prestižno Sveučilište Georgetown da je 2020. godine otkazalo ceremoniju dodjele diploma ne zbog globalne pandemije Covida-19, već s namjerom da se umanji i sakrije izvanredan akademski uspjeh njegove najmlađe kćeri, Tiffany Trump.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Završila je pri samom vrhu, nisu bili sretni zbog toga'

Govoreći u Kennedy Centru, Trump je u jednom trenutku prekinuo svoj govor kako bi se obratio publici, gdje je primijetio Tiffany i njezinog supruga Michaela Boulosa. Tiffany, jedino dijete iz Trumpova braka s Marlom Maples, često je opisivana u medijima kao "zaboravljena kći" I "ružno pače obitelji" koja se drži podalje od reflektora, što je očevu javnu pohvalu učinilo još primjetnijom.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Moja kći Tiffany je ovdje sa svojim sjajnim suprugom Michaelom. Hvala ti, dušo. Bila je izvanredna, izvanredna studentica i završila je pri samom vrhu, bili smo ponosni na tebe - rekao je.

Trump je potom iznio svoju optužbu.

- Njezina dodjela diploma otkazana je zbog Covida, ali ja kažem, da se zvala drugačije, vjerojatno je ne bi otkazali. Nije im se svidjelo što je bila tako uspješna u školi. Nisu bili sretni zbog toga - kazao je.

Refinery29 Country Club Launch Event - New York | Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

Svoj je monolog zaključio uz smijeh i pljesak publike.

- Kažem da su otkazali tvoju diplomu jer si bila sjajna studentica, ali osim toga, nemam problema. Vidite, ja ništa ne shvaćam osobno - rekao je.

Što kažu akademski spisi?

Dok je predsjednik slikao portret akademske superzvijezde, provjera službenih podataka s Pravnog fakulteta Georgetown otkriva znatno skromniju priču. Iako je Tiffany Trump doista diplomirala pravo u svibnju 2020., njezino ime ne nalazi se na popisima studenata koji su ostvarili posebna akademska postignuća.

Nije diplomirala s počastima poput cum laude, magna cum laude ili summa cum laude, što su standardne oznake za studente s visokim prosjekom ocjena. Također, nije uvrštena u "Order of the Coif", elitno pravno akademsko društvo koje prima isključivo studente iz gornjih 10 posto svoje generacije. Nadalje, nije bila članica uredništva niti jednog od prestižnih pravnih časopisa sveučilišta, što je još jedan pokazatelj izvanrednog studentskog angažmana. Najvažnije od svega, prema više izvora, Pravni fakultet Georgetowna uopće ne rangira svoje studente, što Trumpovu tvrdnju da je završila "pri samom vrhu" ili kao "broj jedan u klasi" čini neutemeljenom.

Foto: LDNP

Trumpova teorija o zavjeri u potpunosti ignorira globalnu krizu koja je definirala 2020. godinu. U ožujku te godine, kada je pandemija Covida-19 zahvatila Sjedinjene Države, bez dostupnog cjepiva ili lijekova, institucije diljem zemlje poduzele su drastične mjere. Georgetown je bio samo jedno od nebrojenih sveučilišta i škola koje su prešle na virtualnu nastavu i otkazale sva javna okupljanja, uključujući sportske događaje i ceremonije dodjele diploma, kako bi zaštitile zdravlje studenata i zajednice.

Prema sveučilišnim novinama The Georgetown Voice, generacija 2020. diplomirala je putem niza online događaja održanih od 13. do 17. svibnja. Tadašnji predsjednik sveučilišta, John DeGioia, opisao je odluku kao tešku, ali nužnu, hvaleći studente što su "prihvatili odgovornost za brigu o svima oko sebe". Sveučilište je kasnije, u lipnju 2022., ispunilo obećanje i organiziralo veliku ceremoniju uživo za generacije 2020. i 2021., čije su proslave bile pogođene pandemijom. To pokazuje da odluka nije bila usmjerena protiv bilo kojeg pojedinca, već je bila dio sveobuhvatnog odgovora na javnozdravstvenu krizu.

Tiffany Trump enjoys night out in London partying at MNKY HSE until 2am | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Predsjednikov istup dogodio se samo dan nakon što je u Bijeloj kući ugostio Mohammeda bin Salmana, prijestolonasljednika i premijera Saudijske Arabije. Tijekom foruma, Trump je oštro branio saudijskog princa od pitanja novinara o ubojstvu novinara Jamala Khashoggija 2018. godine, za koje američke obavještajne službe vjeruju da ga je princ vjerojatno odobrio. Trump je pitanje novinarke The Independent odbacio kao "lažne vijesti" i stao u obranu svog gosta, stvarajući atmosferu u kojoj su osobna lojalnost i politički interesi imali prednost pred provjerenim činjenicama.