KOČE GA OVLASTI?

Trump obećava da će ukinuti glasanje poštom 2026. i tako pomoći svojim republikancima

Federalni izbori provode se na razini saveznih država i nejasno je ima li predsjednik ustavne ovlasti da provede takvu mjeru. Neke države mogle bi osporiti uredbu.

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je obećao da će donijeti uredbu kojom se ukida glasanje poštom i korištenje strojeva za prebrojavanje glasova prije međuizbora 2026., potez koji bi išao na ruku njegovoj Republikanskoj stranci.

Federalni izbori provode se na razini saveznih država i nejasno je ima li predsjednik ustavne ovlasti da provede takvu mjeru. Neke države mogle bi osporiti uredbu.

Demokratski glasači tradicionalno više koriste glasanje poštom od republikanskih.

Izbori 3. studenoga 2026. bit će prvi nacionalni referendum o Trumpovim unutarnjim i vanjskim politikama otkad je došao na vlast u siječnju. Demokrati će nastojati umanjiti dominaciju republikanaca u Zastupničkom domu i u Senatu kako bi blokirali Trumpove unutarnje politike.

"Predvodit ću pokret da se riješimo glasanja poštom, kao i, kad smo već kod toga, vrlo nepreciznih, vrlo skupih i ozbiljno kontroverznih glasačkih strojeva", napisao je Trump u objavi na društvenoj mreži.

Trump, koji je promovirao narativ da je on a ne Joe Biden osvojio predsjedničke izbore 2020., odavno je sumnjičav prema glasanju poštom, iako su dokazi o prevarama zanemarivo rijetki.  

On godinama poziva na ukidanje elektroničkih glasačkih strojeva, zalažući se umjesto toga za ručno glasanje listićima i ručno prebrojavanje, postupak za koji izborni dužnosnici tvrde da uzima previše vremena, da je preskup i manje točan nego strojno prebrojavanje.

"Zapamtite, savezne države samo su "agenti" savezne vlade u prebrojavanju i zbrajanju glasova. Moraju učiniti što im savezna vlada, koju predstavlja predsjednik Sjedinjenih Država, kaže", napisao je Trump.

No pravni stručnjaci kažu da su prema ustavu države odgovorne za organizaciju glasanja i da samo Kongres može regulirati kako će to činiti.

