Trump prekinuo sastanak s EU čelnicima pa nazvao Putina

Donald Trump i europski i NATO-ovi čelnici u Bijeloj kući nastavili su večeras razgovore, ali iza zatvorenih vrata.

Reporter njemačkog Bilda iz Washingtona Paul Ronzheimer objavio je da je Donald Trump maloprije prekinuo sastanak s europskim čelnicima kako bi nazvao Vladimira Putina.

Trump je večeras najavio da će nazvati ruskog predsjednika čim završe sastanci. Ipak, čini se da nije htio čekati.

Bild piše da će se sastanak nastaviti kad završi njihov telefonski razgovor.

Ukrajinski saveznici su se u svojim ranijim izjavama usredotočili na mogućnost sigurnosnih jamstava u stilu članka pet NATO-a .

Iako su se sigurnosna jamstva nekoć činila neizbježnima, Trump je, čini se, promijenio stav i nedavno ih pozdravio.

Američki čelnik je također tvrdio da je Putin pristao na neka jamstva, ali detalji nisu objavljeni.