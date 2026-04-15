Trump objavio sliku na kojoj ga grli Isus: 'Ljevičarskim luđacima se ovo možda neće svidjeti...'

Slika, ponovno objavljena na njegovu profilu na mreži Truth Social, prikazuje Trumpa zatvorenih očiju kako se sljepoočnicom naslanja na Isusa koji je u sličnoj pozi. Trump stoji za mikrofonom, a iza njega je američka zastava. Originalna objava imala je opis: "Nikada nisam bio jako religiozan čovjek... ali ne čini li se, s obzirom na to da se razotkrivaju sva ta sotonska, demonska čudovišta koja žrtvuju djecu... da Bog možda igra na svoj Trumpov adut!"

Trumpova ponovna objava sadržavala je dodani opis: "Radikalnim ljevičarskim luđacima se ovo možda neće svidjeti, ali ja mislim da je prilično lijepo!!!"

Trump je u sukobu s papom Lavom, prvim poglavarom Katoličke Crkve rođenim u SAD-u i otvorenim kritičarom rata koji je započeo američko-izraelskim napadima na Iran.

Trump je u utorak navečer ponovio kritike na račun vjerskog poglavara. U zasebnoj objavi na mreži Truth Social, Trump je poručio "neka netko molim vas kaže papi Lavu" o tome kako Iran ubija prosvjednike i da je "potpuno neprihvatljivo da Iran ima nuklearnu bombu".

U utorak navečer, američki potpredsjednik J. D. Vance, govoreći na Sveučilištu u Georgiji, rekao je da je Papa u krivu kada kaže da Kristovi učenici "nikada nisu na strani onih koji su nekoć vitlali mačem a danas bacaju bombe" te da je "vrlo, vrlo važno da Papa bude oprezan kada govori o teološkim pitanjima".

Lav je u odgovoru na Trumpove prethodne napade rekao da se "nimalo ne boji" njegove administracije te da će i dalje javno govoriti. U snažnom govoru održanom u ponedjeljak u Alžiru osudio je "neokolonijalne" svjetske sile za koje je rekao da krše međunarodno pravo, ne izdvajajući pritom određene zemlje.

Kršćanski birači čine ključan dio Trumpove političke baze. Trump, koji ne ide redovito u crkvu, osvojio je veliku većinu kršćanskih birača na izborima 2024., uključujući katolike.