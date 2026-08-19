Trump odgodio carine Kanadi: Pregovarači se vraćaju za stol

Kanadski trgovinski pregovarači vratili su se u srijedu u Ottawu kako bi finalizirali tekst trgovinskog sporazuma s SAD-om nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je s tom zemljom postigao dogovor kojim će se spriječiti uvođenje novih američkih carina. Trump je zaprijetio uvođenjem 50-postotnih carina na neka od kanadskih dobara od srijede ujutro, ali je u utorak kasno navečer to odgodio za tri dana, tvrdeći da je postignut napredak. Kanadski pregovarači svakodnevno se sastaju s američkima u Washingtonu.

"Uvjereni smo da smo postigli sporazum koji će ne samo nastaviti štititi američke radnike, američka radna mjesta i američke lance opskrbe, već će i stvarno ojačati sjevernoameričko gospodarstvo", rekao je trgovinski predstavnik SAD-a Jamieson Greer novinarima nakon sastanka s kanadskim kolegama.

Premijer Mark Carney objavio je na X-u da Kanada s SAD-om već ima najbolje uvjete s obzirom na njihov kontinentalni trgovinski sporazum, čije su potpisnice Meksiko, SAD i Kanada i koji je podložan godišnjem obnavljanju.

"Sad smo na putu prema sporazumu koji će tu kanadsku prednost i ojačati, osiguravanjem najboljih uvjeta u svim najvažnijim strateškim kanadskim sektorima i pružanjem veće sigurnosti u našim budućim trgovinskim odnosima“, dodao je Carney.

Dok zemlje ne finaliziraju sporazum, pregovaračima prijeti rok do subote u 00:01 po lokalnom vremenu kada bi u suprotnom trebale stupiti na snagu carine na kanadsku robu vrijednu 20 milijardi dolara.