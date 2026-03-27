Trump odgodio napade na iranska energetska postrojenja

Piše HINA,
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da će obustaviti napade na iranska energetska postrojenja na 10 dana na temelju zahtjeva iranske vlade te je rekao da pregovori s Teheranom idu "jako dobro"

"Prema zahtjevu iranske vlade, pauzirat ću period uništenja energetskih postrojenja za deset dana do ponedjeljka, 6. travnja 2026. godine u osam sati poslijepodne, po istočnom vremenu", napisao je na svojoj mreži Truth Social.

"Pregovori i dalje traju, unatoč netočnim tvrdnjama medija s lažnim vijestima koje ukazuju na suprotno, te napreduju jako dobro", rekao je.

Trump je ranije u četvrtak rekao da je Iran kao "poklon" SAD-u pristao na skupi ustupak povezan s energijom, ali je odbio reći na što konkretno misli.

Trump, međutim, nije precizirao koji uvjeti moraju biti ispunjeni do tada.

Američki predsjednik u subotu je u početku dao Iranu 48 sati da ponovno otvori Hormuški tjesnac, a u protivnom će ciljati elektrane te zemlje. Zatim je, na iznenađenje svih, u ponedjeljak izvijestio da su pregovori s Teheranom bili "vrlo dobri i plodonosni" te je najavio daljnju odgodu, ovaj put od pet dana, prije potencijalnih napada na iransku energetsku infrastrukturu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

