Trump oprao američkog skijaša: Sramota je da nas predstavlja

Donald Trump oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social gdje je reagirao na izjavu američkog skijaša Huntera Hessa. Američki olimpijac je nedavno rekao da mu je malo teško predstavljati SAD te da ima pomiješane osjećaje.

- Američki olimpijski skijaš Hunter Hess, pravi gubitnik, kaže da ne predstavlja svoju zemlju na aktualnim Zimskim olimpijskim igrama. Ako je to tako, nije se trebao ni pokušavati izboriti za mjesto u reprezentaciji, a šteta je što je uopće u njoj. Vrlo je teško navijati za nekoga takvog. UČINIMO AMERIKU OPET VELIKOM - poručio mu je Trump.

Hess je u petak na press konferenciji rekao da više nastupa za obitelj i prijatelje.

- To što nosim zastavu ne znači da predstavljam sve što se događa u Sjedinjenim Državama - rekao je dok je drugi skijaš Chris Lillis poručio da mu je srce slomljeno zbog svega što se događa oko ICE-a.