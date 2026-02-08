Obavijesti

OLIMPIJSKE IGRE

Trump oprao američkog skijaša: Sramota je da nas predstavlja

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kevin Lamarque

To što nosim zastavu ne znači da predstavljam sve što se događa u Sjedinjenim Državama - rekao je dok je drugi skijaš Chris Lillis poručio da mu je srce slomljeno zbog svega što se događa oko ICE-a

Donald Trump oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social gdje je reagirao na izjavu američkog skijaša Huntera Hessa. Američki olimpijac je nedavno rekao da mu je malo teško predstavljati SAD te da ima pomiješane osjećaje.

 - Američki olimpijski skijaš Hunter Hess, pravi gubitnik, kaže da ne predstavlja svoju zemlju na aktualnim Zimskim olimpijskim igrama. Ako je to tako, nije se trebao ni pokušavati izboriti za mjesto u reprezentaciji, a šteta je što je uopće u njoj. Vrlo je teško navijati za nekoga takvog. UČINIMO AMERIKU OPET VELIKOM - poručio mu je Trump.

Hess je u petak na press konferenciji rekao da više nastupa za obitelj i prijatelje.

Američka freestyle skijaška reprezentacija protivi se ICE-u 02:53
Američka freestyle skijaška reprezentacija protivi se ICE-u | Video: 24sata/reuters

 - To što nosim zastavu ne znači da predstavljam sve što se događa u Sjedinjenim Državama - rekao je dok je drugi skijaš Chris Lillis poručio da mu je srce slomljeno zbog svega što se događa oko ICE-a.

