ŠOK U CORTINI Krikovi, suze i helikopter ispratili Lindsey Vonn s Igara. Konačan kraj je blizu

Krik je odjeknuo Dolomitima i zaledio srca navijača. Samo 13 sekundi vožnje na omiljenoj stazi, Olympia delle Tofane u Cortini d'Ampezzo, bilo je dovoljno da se olimpijski san Lindsey Vonn pretvori u noćnu moru. Težak pad najveće spustašice svih vremena, bolni jauci i helikopter koji ju je odvezao s planine označili su, po svemu sudeći, konačni kraj jedne od najnevjerojatnijih sportskih karijera. U tišini su je ispratili otac Alan, reper Snoop Dogg i tisuće šokiranih gledatelja, dok je njezina momčadska kolegica Breezy Johnson na kraju slavila sa zlatom. Prema prvim informacijama njena trenera, radi se o prijelomu potkoljenice.

San o posljednjem plesu s pokidanim ligamentom

Priča o ovom padu zapravo je počela devet dana ranije u Švicarskoj. Vonn je na Olimpijske igre stigla kao vodeća spustašica svijeta, prkoseći godinama i logici, ali je na posljednjoj utrci Svjetskog kupa prije Cortine doživjela tešku ozljedu. Potpuno je pokidala prednji križni ligament lijevog koljena. Liječnici su govorili o višemjesečnom oporavku, no ona je šokirala svijet odlukom da će ipak nastupiti. Bio je to "comeback unutar comebacka", pokušaj da se karijera završi pod vlastitim uvjetima, čak i uz rizik katastrofe.

​- Ovo bi bio najveći povratak koji sam dosad izvela. Definitivno najdramatičniji - izjavila je uoči utrke.

Povratak iz mirovine koji je prkosio logici

Samo dvije godine ranije, ovakav scenarij bio je nezamisliv. Vonn se 2019. oprostila od skijanja, rekavši da joj je tijelo "slomljeno bez mogućnosti popravka". Godine borbe s ozljedama ostavile su traga. Ipak, u travnju 2024. podvrgnula se ugradnji djelomične titanijske proteze u desno koljeno, operaciji koja joj je vratila život bez boli. Taj osjećaj potaknuo ju je na nevjerojatan potez. U dobi od 40 godina objavila je povratak. Skeptici su je otpisivali, no ona je odgovorila na stazi. S dvije pobjede u Svjetskom kupu, povećavši svoj rekord na 84 trijumfa, stigla je u Cortinu kao favoritkinja za zlato.

Kraljica brzine s bogatstvom od 14 milijuna dolara

Njezina karijera oduvijek je bila priča o nevjerojatnom talentu i još nevjerojatnijoj otpornosti. Još od Igara u Torinu 2006., kada je dva dana nakon evakuacije helikopterom nastupila na utrci, Vonn je pomicala granice izdržljivosti. Puknuća ligamenata, višestruki prijelomi kostiju, potresi mozga i operacije bili su njezina svakodnevica. Najteži udarac doživjela je 2013. u Schladmingu, kada je zbog stravične ozljede desnog koljena propustila Olimpijske igre u Sočiju. Svaki put bi se vratila, jača i odlučnija.

Čak i ako je ovo njezin posljednji silazak niz snježnu padinu, Lindsey Vonn odlazi kao legenda. S četiri velika Kristalna globusa, 20 ukupno, tri olimpijske medalje i osam sa svjetskih prvenstava, smatraju je najvećom skijašicom brzinskih disciplina u povijesti. Njezin uspjeh prelio se i izvan sporta. S neto vrijednošću procijenjenom na 14 milijuna dolara, izgradila je poslovno carstvo zahvaljujući unosnim sponzorskim ugovorima s divovima poput Red Bulla, Under Armoura i Rolexa.

